28.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Украинским нардепам надарили подарков почти на 300 миллионов гривен

Народные депутаты задекларировали подарки в денежной и неденежной формах на общую сумму 286 миллионов гривен, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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Об этом сообщает организация Антикоррупционный штаб на своей странице в Facebook.

Аналитики организации проанализировали 176 записей в декларациях, где были упоминания о подарках на общую сумму 286,1 млн грн.

Сообщается, что народные депутаты внесли в декларации 131 запись о подарках в виде неденежных активов и 32 записи с подарками стоимостью более 1 млн грн.

Самый дорогой подарок в денежной форме получила супруга народного депутата Виталия Хомутынника от самого Хомутынника — почти 62 миллиона гривен. Нардеп задекларировал эту сумму в виде подарка жене, как это предусмотрено законодательством.

Самый дорогой подарок в неденежной форме задекларировал Михаил Добкин — его семья получила два подарка на сумму, эквивалентную 26 млн гривен.

Напомним, народный депутат Виталий Хомутынник задекларировал 30 компаний, из которых 9 зарегистрированные на Кипре, Виргинских и Каймановых островах.

Лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств являются братья Дубневичи. Богдан Дубневич задекларировал 11,5 млн долл, его жена Татьяна имеет 137,1 млн гривен. Ярослав Дубневич хранит наличными 8,23 млн долларов, 2,78 млн евро и 5 млн гривен наличных средств.