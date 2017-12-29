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Украинским школам и вузам запретили пользоваться доменной зоной «.ru»
Министерство образования Украины поручило ограничить доступ к доменным зонам «.ru» и «.ру» высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении.
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Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».
Это поручение создано в соответствии с Доктриной информационной безопасности, утвержденной Указом президента № 47 от 25.02.2017.
Согласно указу, ограничения доступа к доменным зонам «.ru» и «.ру» должны не допустить нанесения «ущерба интересам Украины в информационной безопасности».
Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.
По данным издания, все министерства уже получили соответствующие поручения от Кабмина.
В частности, Минобразования обязали ограничить доступ к доменным зонам «.ru» и «.ру» и использование российских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях резолюцией заместителя госсекретаря КМУ Сергея Кушнира.
Метки: доменная зона ру, Минобразования Украины, украинские вузы
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