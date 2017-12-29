29.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Украинским школам и вузам запретили пользоваться доменной зоной «.ru»

Министерство образования Украины поручило ограничить доступ к доменным зонам «.ru» и «.ру» высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении.

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Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Это поручение создано в соответствии с Доктриной информационной безопасности, утвержденной Указом президента № 47 от 25.02.2017.

Согласно указу, ограничения доступа к доменным зонам «.ru» и «.ру» должны не допустить нанесения «ущерба интересам Украины в информационной безопасности».

Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

По данным издания, все министерства уже получили соответствующие поручения от Кабмина.

В частности, Минобразования обязали ограничить доступ к доменным зонам «.ru» и «.ру» и использование российских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях резолюцией заместителя госсекретаря КМУ Сергея Кушнира.