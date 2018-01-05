 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
05.01.2018, Киев, Игорь Петров
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Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина, Финансы, Экономика

Украинское чудо: реальный сектор в минусе, а в стране — «экономический рост»


Рост экономики Украины в прошлом году происходил за счет импорта.

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Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-вице-премьер Украины Виктор Пинзеник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Рост зарплаты в ноябре составил 38%. Казалось бы, этому надо радоваться – если бы экономика росла. А она выросла приблизительно на 2%. В результате мы получили инфляцию в 13,4%. Реальная зарплата выросла почти на 22%. Как она могла так вырасти? Это обеспечил импорт. А импорт идет за доллары, что давит на обменный курс. Социальная политика хороша тогда, когда она подкреплена ростом экономики. Если она не подкреплена – мы это почувствуем. Мы имеем специфический характер роста экономики – его в прошлом году дал импорт. Потому что ключевые сегменты украинской экономики, промышленность – примерно по нулям, сельское хозяйство – в минусе (2,3%). Остается торговля, она дает 8,2% роста. Но откуда она дает рост, если промышленность по нулям, а сельское хозяйство в минусе? За счет импорта. Меня беспокоит такое качество экономического роста», — сказал он.

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