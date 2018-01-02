02.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинское СМИ обьявило Деда Мороза «агентом Москвы»

Антисоветская пропаганда не прекращается на Украине даже в новогодние праздники. В это время обьектом для травли и высмеивания становятся советские новогодние традиции украинского народа, сближающие его с остальными народами бывшего СССР.

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Так, на пропагандистском сайте Крым. Реалии» — связанном с украинской редакцией «Радио Свобода» вышел материал под названием «Дед Мороз – сказочный персонаж советской пропаганды», посвященный развенчанию этого «придуманного большевиками» сказочного персонажа.

«Стоит ли бороться с Дедом Морозом как со сталинским наследием, если никто об этом не помнит? На этот вопрос в Украине еще не нашли однозначного ответа. Во многих детских садах и школах к детям приходит сначала Святой Николай, а потом Дед Мороз под Новый год. Однако, мало-помалу, Святой Николай мирно и без столкновений вытесняет Деда Мороза из пантеона зимних праздников. Согласно прошлогодним опросам, в Деда Мороза верят 22 процента украинцев, а в Святого Николая – почти 40 процентов. Интересно, к тем, кто в Николая не верит, традиция дарить подарки на День Святого Николая вернулась: 64 процента опрошенных ответили, что в их семьях на Николая дарят подарки, 31% ответили, что нет, и только 2 процента украинцев заявили, что не знают такого праздника», — говорится в публикации.