06.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Украинское Сомали вступило на путь распада и деградации

Продолжение конфликта в Донбассе приведет к прекращению существования Украины как государства.

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Об этом в кулуарах суда, где рассматривается дело о госизмене Януковича заявил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нынешняя война, конфликт на Донбассе – позор для всех украинцев. Это путь в никуда. Я из своего опыта понимаю, что продолжение такого состояния еще на пять лет – прямая угроза самому существованию государства. Мы можем посмотреть на мировой опыт, начиная с распада больших империй, и на нынешние государства, не буду как дипломат называть, Африканского рога, где деградация идет уже 30 лет. В каждом городе свое правительство своя армия. И мы идем тем же путем в конце которого нет свободной, независимой Украины», — предупредил Кожара.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на канале Порошенко признали, что началась сомализация Украины

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