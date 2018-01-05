 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
05.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Пропаганда, Украина

Украинское ТВ уже открыто вещает о несостоявшемся государстве


Украина — это несостоявшееся государство, которое дрейфует между Россией и Западом и никак не может выйти на путь развития. Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, преимущество Украины — в ее геополитическом положении.

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«Мы сегодня пока несостоявшееся государство, несостоявшееся, подчеркиваю, государство. Мы на пути к состоявшемуся, но путь, что-то, все время становится длиннее. Вот, идем-идем, а он все длиннее становится. Так вот — Украина не может вырулить сама, это надо понимать. Поэтому у нас есть два выбора. Первый выбор — Россия, второй выбор — США Надо выбрать куда дрейфовать. За нас борьба идет, потому что мы очень хорошо географически лежим. Не стоим пока — лежим», — заявил Гордон.

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