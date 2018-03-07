07.03.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Украинское военное командование занялось уничтожением батальона «Айдар» изнутри

Руководство украинского добробата «Айдар» оставило своего бойца с техникой на несколько дней в лесу без еды и тёплой одежды.

Опасаясь, что что инцидент получит огласку, командование батальона не допускает пострадавшего в военный госпиталь. Об этом атошники написали у себя на личных страничках в социальной сети Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Победа любой ценой. В то время, когда руководство 24 ОШБ «Айдар» сладко спит и пытается предстать во всей красе, их боец двое суток находился в лесу с нерабочим танком!», – пишет Юрий Фоменко у себя на страничке в социальной сети «Facebook».

Кроме этого, Фоменко подчеркнул, что айдаровец находился в лесу без еды и тепла.

«Сегодня ночью я узнал, что военный без еды и тепла брошен в лесу в 20 км от лагеря при температуре в -15 градусов. Мы вместе выехали и забрали его. Танк до сих пор находится там. Благодаря Господу Богу он не замёрз», – замечает он.

По данному инциденту также высказался ещё один атошник, Игорь Стефанюк.

«После прочтения сегодняшнего поста от Юрия Фоменко, у меня сложилось мнение, что известный батальон 24 ОШБ «Айдар» хотят специально уничтожить изнутри, а внешне дискредитировать перед обществом и другими батальонами», – пишет Стефанюк.

Сегодняшнюю ситуацию с покинутым на двое суток бойцом он считает считает недопустимой и позорной.

«У меня вопрос к командованию батальона: «Что это? Равнодушие и халатность к человеческим жизням или проявления сепаратизма?, — интересуется атошник.

«Мне также поступила информация, что пострадавшего специально не направляют на обследование в военный госпиталь, чтобы данный инцидент не получил огласки, ведь это всё может привести к ответственности и наказанию», – добавил Стефанюк.