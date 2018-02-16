16.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинской «морской державе» — конец

Через одно поколение у украинцев останутся лишь воспоминания о том, что страна когда-то была морской державой и имела свой боевой флот. Об этом в интервью радио Hayat заявил экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, сегодня у Украины нет никакого плана развития своих ВМС.

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«Если этот вопрос не выносить на президентские, парламентские выборы, то Украина, как морское государство, может пересечь линию, из-за чего не одно поколение забудет, что такое морская Украина.

После распада Советского Союза мы получили такой потенциал, который составлял 30 — 40% морского потенциала бывшего Советского Союза — с точки зрения экономической составляющей морской мощи государства.

На судостроительных предприятиях нашей страны строилось авианосцы и подводные лодки. В определенные годы до 100 — 120 единиц судов сходили со стапелей судостроительных заводов Украины.

После раздела Черноморского флота (1996 год) мы получили 140 вымпелов. Из них 40 боевых кораблей и катеров, 100 судов обеспечения.

На период аннексии Крыма мы списали 65 на металлолом, а достроили только 5. К тому же, по проектам бывшего Советского Союза.

Вот показатель того, что мы имеем с точки зрения безвекторной морской политики», — сокрушается Гайдук.