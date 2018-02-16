16.02.2018, Киев, Максим Карпенко
  827 просмотров
Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина

Украинскому диверсанту в Крыму дали шесть с половиной лет


Верховный суд Крыма приговорил украинского диверсанта Андрея Захтея к шести с половиной годам колонии строгого режима и присудил ему выплатить штраф в размере 120-ти тысяч рублей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Соответствующее решение было вынесено сегодня в Симферополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Суд признал гражданина Украины Андрея Захтея виновным в подготовке диверсий на территории российского полуострова и приговорил его по ряду статей Уголовного кодекса. При этом, адвокат подсудимого заявил, что защита не согласна с приговором и будет подавать апелляцию.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в августе 2016-го года группа украинских диверсантов с боем пыталась прорваться в Крым для организации серии терактов на полуострове. В ходе завязавшейся перестрелки погибли сотрудник ФСБ и десантник. Задержанные, среди которых был и Андрей Захтей должны были отвечать за передвижение диверсантов по Крыму и их последующую эвакуацию на Украину.

Отметим, несколькими днями ранее в Киеве украинский суд приговорил похищенных в Крыму российских военных к 13 и 14 годам заключения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть