16.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинскому диверсанту в Крыму дали шесть с половиной лет

Верховный суд Крыма приговорил украинского диверсанта Андрея Захтея к шести с половиной годам колонии строгого режима и присудил ему выплатить штраф в размере 120-ти тысяч рублей.

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Соответствующее решение было вынесено сегодня в Симферополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Суд признал гражданина Украины Андрея Захтея виновным в подготовке диверсий на территории российского полуострова и приговорил его по ряду статей Уголовного кодекса. При этом, адвокат подсудимого заявил, что защита не согласна с приговором и будет подавать апелляцию.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в августе 2016-го года группа украинских диверсантов с боем пыталась прорваться в Крым для организации серии терактов на полуострове. В ходе завязавшейся перестрелки погибли сотрудник ФСБ и десантник. Задержанные, среди которых был и Андрей Захтей должны были отвечать за передвижение диверсантов по Крыму и их последующую эвакуацию на Украину.

Отметим, несколькими днями ранее в Киеве украинский суд приговорил похищенных в Крыму российских военных к 13 и 14 годам заключения.