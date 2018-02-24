24.02.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Украинскому селу без выхода к морю – быть!

В Крыму начались торжества по случаю очередной годовщины начала Русской весны. Население полуострова воспринимает украинский период своей истории как тяжёлую и продолжительную болезнь, отнявшую много сил и здоровья, едва не закончившуюся летальным исходом. Четыре года назад произошло чудесное исцеление, и крымчане ждут от будущего только хорошее, особо уповая на скорую сдачу в эксплуатацию моста через Керченский пролив.

Украинские самостийники, ревнители священной унитарности и соборности, в будущее не смотрят, отказываются вести спокойный и вдумчивый диалог с отколовшимися территориями, занимаясь расчёсыванием болячек, смакованием фантомных болей, доходя до мазохизма и самоистязаний.

Девиз «Крым – цэ Украина» давно стал бредовой национальной идеей, в пользу которой отыскиваются всё новые и новые доказательства, бережно складываемые в копилочку, чтобы при удобном случае представить её содержимое перед лицом «мирового сообщества». Практика эта носит однобокий характер, когда предпочтения отдаются любой ничтожной информации в свою пользу при демонстративном игнорировании неудобных фактов.

Так, на днях известный майданный политручок Портников высунул мурло в «Крым.Брехалиях» с новой порцией «доказив», которые загадочным образом должны повлиять на текущий статус полуострова в составе Российской Федерации.

«Доказательства» Портникова в пользу «Крым – цэ Украина» сводятся к тому, что решение о передаче полуострова Украине в 1954 году принимал Маленков, а не Хрущёв.

Казалось бы, какая разница, кто подписал незаконное распоряжение об изменении административных границ союзных республик, минуя законодательство Союза ССР? Для Портникова и тех, на кого он трудится, не щадя сфинктера своего, разница оказывается существенная и носит некий сакральный смысл.

Кто такой Хрущёв (по мнению Портникова) в общественном российском сознании? Какой-то сущеглупый хохол, плясавший гопак под гармошку на сталинских пирах для узкого круга приближённых. Настало время, и селюк Никита принёс Крым в подарок украинской партийной номенклатуре на блюдечке с голубой каёмочкой. С единственным условием – восстановить послевоенную разруху.

Маленков – совсем другое дело. Стопроцентный русак, без пяти минут преемник Сталина, председатель Совета Министров СССР. Человек с положением и реальной властью. Не то, что вечно скачущий козлом баламут Никита в косоворотке. Солидный человек солидным решением солидно передаёт Крымскую область Украине не в качестве акта волюнтаризма, но в результате тщательного обдумывания: Крым ваш, навеки, дорогие украинские товарищи!

В качестве доказательства Портников предлагает всем посетить Википедию и изучить статью о Георгии Маленкове. Шах и мат, вата! Пожалуйте Крым назад, плюс стотыщ миллиардов репараций и бесплатный газ с нефтью пожизненно потерпевшей Неньке!

Что на это скажешь? Только то, что Портников – лох и дилетант в истории КПСС. В 1954 году Маленков был уже не торт, поскольку в 1953 году собственноручно передал всю полноту партийной власти Никите Хрущёву.

Только очень тупой «эксперт» может считать, что партийная власть в СССР стоила немного. Иначе не объяснить, почему все важнейшие вопросы внутри страны и на международной арене принимались и подписывались на уровне Генерального (Первого) секретаря ЦК КПСС. Это генсек мог с согласия товарищей по Политбюро заменить Председателя Совета Министров СССР, а не наоборот. Соответственно, в 1954 году Крым в состав УССР передавал Хрущев, а вовсе не Маленков, которого год спустя на посту главы союзного Совмина сменит Булганин, а в 1957 году уйдут из власти за оппозиционность и прекратят упоминать в прессе и школьных учебниках на долгие годы.

Да и эти исторические подробности не играют особой роли в спорах о принадлежности Крыма. Перекройка, пусть и незаконная, административных границ союзных республик – несколько иной коленкор, чем перекройка межгосударственных границ. И уж тем более глупо сравнивать Неньку с УССР.

Самый неудобный и тщательно игнорируемый факт с момента обретения Украиной «незалежности» – крымский референдум 20 января 1991 года. Незалежники стыдливо признают только один его пункт – смена статуса с областного на автономную республику.

Но крымчане-то шли голосовать не ради смены вывесок на учреждениях. Жители Крыма были крайне обеспокоены агрессивными проявлениями украинского сепаратизма, набиравшими обороты с 1989 года. Поэтому результаты референдума становились своеобразным «якорем»: Крымская АССР признавалась субъектом Союза ССР в составе Украины. Это значит, что в случае выхода Украины из СССР, Крым она теряла автоматически.

Самая же мякотка заключается в том, что этот момент был одобрен и зафиксирован решением Верховного Совета УССР, оспаривать которое для Незалежной выйдет себе дороже, поскольку автоматом будут скомпрометированы прочие решения того же ВС УССР в пользу «незалежности».

Отсюда следует, что украинский референдум от 1 декабря 1991 года в Крыму был проведен незаконно, а его результаты не могут считаться оправданием для пребывания Крымской автономии в составе независимой Украины.

Что касается тезиса «Крым передали Украине для восстановления», то он не выдерживает никакой критики. Ведь это значит, что за десять лет после освобождения от фашистских оккупантов Крым в составе РСФСР никто не восстанавливал? Так это тупая брехня. В 1954 году Крым был восстановлен фактически заново, в том числе с привлечением труда немецких военнопленных. В сети легко найти фотографии возрождённых городов Крыма, включая Севастополь, превращённый немецкой авиацией и штурмовой артиллерией в руины и лунный ландшафт.

Опять же, непонятно, кто восстанавливал в послевоенной Украине дотла разорённые и разрушенные Харьковский, Донецкий, Запорожский индустриальные районы? Неужто сама Украина?

Крымская область передавалась Украине не в дар, а для решения двух застарелых проблем полуострова: водоснабжения и нехватки собственных энергетических мощностей. Причём, строительство Северо-Крымского канала и единой энергосистемы «Мир» шло в масштабах всего СССР, поскольку для одной только Украины эти проекты были неподъёмные.

Кстати, строительство СКК было начато в 1950 году, и его первая очередь, самая сложная и протяжённая, завершилась аж в 1978 году. Вторая очередь СКК была сдана в 1990 году. И это не просто прокладка труб, но и строительство ответвлений, насосных и поливочных станций, накопительных водохранилищ. Попутно решались такие серьёзные проблемы, как разминирование участков строительства от неразорвавшихся боеприпасов времён войны – случаи подрыва техники во время работы были нередки.

Украина достроила только третью очередь СКК в 1997 году, начатую при СССР, а вот на четвёртой очереди сдулась – денег нет, штаны упали. В результате, водоснабжение Крыма днепровской водой так и не было доведено до ума – нехватку воды постоянно испытывали на Южном Берегу, от Алушты до Судака. Такая же ситуация была и в Севастополе. Руководство Неньки почему-то не стремилось улучшить ситуацию с водой. Её дефицит в Крыму оставался на уровне 15 – 20%.

Зато делать гадости Крыму в Незалежной всегда готовы. Отключение днепровской воды для засушливой территории и электроснабжения с наступлением холодов международным законодательством расцениваются как геноцид, но это совершенно не волнует майдаунов, пользующихся политической поддержкой США и ЕС.

Ещё одна тщательно замалчиваемая унитаристами и самостийниками деталь – крымская конституция 1992 года, принятая на сессии Верховного Совета крымской автономии.

Конституция от 1992 года предполагала работу над ошибками и постепенное отделение Крыма от Украины с понижением отношений до конфедеративных. Важная деталь: эта Конституция была одобрена руководством Севастополя, и город считался частью АРК.

Сделано это было из тех соображений, чтобы руководство Незалежной постепенно привыкло к неизбежной потере полуострова. По прикидкам крымского руководства, полуостров мог тихо отчалить в 1997 году.

Но, как известно, уже при Кучме начался силовой зажим и незаконное урезание полномочий автономии. В 1995 году в Крым были введены войска, а «поезда дружбы» с боевиками УНА-УНСО приезжали учить крымчан любить Неньку с конца апреля 1992 года. Не забудем и науськивание крымских татар Киевом при помощи самозванного «меджлиса» на русскую общину полуострова.

Это значит, что навязанные Крыму законы и некое положение о том, что выход территории из состава Украины должен решаться на всеукраинском референдуме, является обыкновенной филькиной грамотой, не имеющей отношения к Крыму.

Ещё одна терзаемая либеральной и свидомой плотвой чепуховина накануне выборов президента России – якобы, незаконное включение Крыма в состав России, противоречащее Конституции РФ. Дескать, принимать в состав федерации можно государство, но не отдельную территорию.

Остаётся только подивиться незамутнённости и склерозу подобных «экспертов». Они почему-то забыли, что в начале Русской весны законный парламент Крыма сначала объявил о восстановлении попранной Киевом конституции 1992 года, по которой полуостров мог объявить свою независимость. Так и вышло. 11 марта 2014 года Верховный Совет Крыма и Севастопольский горсовет утвердили Декларацию о независимости Крыма с обращением к правительству России о вступлении в состав Российской Федерации.

Далее, был организован и проведён референдум о воссоединении с Россией, результаты которого хорошо известны. А если кому-то они не нравятся, то винить в первую очередь им следует только себя.

Несказанную помощь для принятия этого решения в Крыму оказали сами майдауны и прочие правосеки, свергшие легитимную власть в стране и вляпавшиеся по темноте своей в юридическую ловушку неизбирательности действия закона.

Это значит, что, если некие павианы сожгли Киев, убили кучу людей, изгнали законно избранную власть и при этом объявили свои действия легитимными, то нормальные люди могут с чистой совестью отказаться жить с ними в одной стране, перекопать Перекоп и оттолкнуться лопатой от берега. При этом, соблюдая все нормы закона, поскольку люди – не майданные павианы.

Вообще, тема предстоящих президентских выборов в Крыму очень беспокоит украинское руководство и свидомую «спильноту». Наиболее сильные фобии они испытывают от возможного визита Путина на какой-нибудь избирательный участок Крыма для голосования. Им кажется, что этот шаг окончательно закрепит российскую принадлежность Крыма. Если так, то шароварников ни в коем случае нельзя разочаровывать!

Положа руку на что угодно, следует признать, что шароварники сами осложняют себе жизнь, отрекаясь от «наследия тоталитаризма». Объявив себя наследницей УНР-ЗУНР, послемайданная Украина ставит себя в идиотское положение, когда огромные территории, доставшиеся ей от УССР, приобретают спорный статус.

Не будем мешать этому процессу. Если руководству Украины хочется быть наследницей четырёх-пяти областей без выхода к морям – быть посему. Большому украинскому селу – быть!