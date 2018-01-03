03.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинскую культуру заменили ведром помоев — Иво Бобул

На Украине отсутствует культурная политика, а с телевизора идет сплошная пропаганда и оболванивание нации. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный артист Украины Иво Бобул, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, создается такое впечатление, что культуру на Украине, которая во время Советского Союза была «на высшем уровне», сегодня уничтожают.

«Сейчас руководят непонятно кто, как, что, куда. По культуре, по идеологии… Идет какая-то игра непонятная, оболванивание нации или культурные срывы какие-то. Я не понимаю, кто руководствуется этими программами, кто за этим стоит, какая партия или просто какая-то когорта людей, которые хотят сделать то, что хотят. А хотят они сделать очень просто — уничтожить то, что было хорошим», — полагает артист.

По его мнению, в стране не осталось прежней культуры.

«Той культуры, что была когда-то, хоть и говорят что-то о Советах, — уточнил Бобул. — Да, можно говорить, но культура была на высшем уровне. Она исчезла совсем, ее нет, она ниже плинтуса… Какое воспитание может быть, когда ты включил телевизор, а тебе с утра ведро помоев в новостях налили на голову. Ты выключил, пошел в обед опять включил, опять тебе — того убили, того зарезали, то не так, это не так. О культуре вообще не говорят, только ругают, что тот поехал в Россию, тот поехал сюда».