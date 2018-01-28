28.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украинскую поп-группу признали более опасным «щупальцем русского мира», чем Пушкин и Цой

Современная русскоязычная массовая культура, а также русскоязычные блогеры представляют для Украины угрозу.

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Такое мнение в своем блоге высказывает украинский политолог Петр Олещук, вроде бы возражая тезису главы УИНП Владимира Вятровича, заявившего, что Цой, Высоцкий, Пугачева являются опасными щупальцами русского мира, а также возмутившегося тем, что в украинском сегменте социальной сети Facbook остается популярным Владимир Высоцкий.

«Отношение к творчеству Высоцкого или Цоя — вопрос личный, но пока наша интеллигенция разводить споры на эту тему, нас будут русифицировать группа «Время и стекло», а также русскоязычные видео-блогеры ютуба, набирающие миллионы просмотров. Потому что Высоцкий и Цой — уже история. Как и Пушкин. Не думаю, что кто-то в современной Украине русифицировался благодаря Пушкину. А вот русскоязычный маскульт работает и дальше», — написал Олещук.

В комментариях к записи некоторые пользователи поддержали политолога.

«Заходишь в топ Ютуба и такое впечатление, что в России живем», — ужаснулся Андрей Пеляк.

В свою очередь Анастасия Добущак пожаловалсь, что в русскоязычной школе им преподавали предмет «Пушкиноведение» и заставляли писать рефераты о женщинах поэта.

«Ой, вы еще украиноязычного маразма не знаете. В Луцке, например, есть Лесин кадуб (дуб, по которым любила сидеть или спину чесать Леся Украинка. А библиотека местная названа в честь Олены Пчилки — ну просто очень известной среди украинцев поэтессы», — добавил Алексей Геровский.

Отметим, что поп-группа время «Время и стекло», которую упоминает политолог, — это украинский коллектив, исполняющий песни на русском и английском языках.