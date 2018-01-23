23.01.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Украинство в Крыму: Какая держава – на таких «героев» и спрос

22 января, в честь дня т.н. «Злуки» или «Соборности Украины», в пресс-центре информагентства «Главком» состоялась прелюбопытнейшая сходка лишенцев под девизом «Настоящие и фальшивые герои: каких крымчан на самом деле должна почитать Украина».

Группа инициативных громадян подобралась под стать повестке дня. Это три вездесущие «правозащитные» тётки – Свиридова, Скрыпник и Печончик, не упускающие ни единого случая почесать языки и отработать гранты, выделяемые на тему «нарушения прав людыны в оккупированном Крыму»; унылый бандеровский лузер Щекун, заваливший пропаганду в Крыму; «зампрокурора по АРК» Федорович; и, «почётный гость с оккупированных территорий», свидомый агент в рясе по кличке «Климент», назначенный представителем верховного шамана филаретовской секты, всё ещё действующей в Крыму.

Выступавшая первой Свиридова задала тон всему сходняку и напомнила присутствующим о «томящемся в застенках» «настоящем герое Украины», «простом украинском селянине из Крыма», Володьке Балухе.

С выражением вселенской скорби на физиономии Свиридова перечислила все выдающиеся заслуги Балуха перед Украиной: отказ от принятия российского гражданства, постоянные конфликты с местными властями, вывешивание жовто-блакитного полотнища над хатой, переименование улицы по месту прописки в «вулыцю Хэроев Нэбэснои Сотни» и неразгибаемую позицию приверженности идеалам свидомого украинства.

Выступавшая следом «правозатычница» Печенчик замечательным образом продемонстрировала, из какого навоза слеплены казённые борцуны и борцыхи украинской «правозащиты». Жиночка рассказала присутствующим, что за весь период «незалежности» звания «Герой Украины» удостоились девять крымчан. Пятеро из них после 16 марта 2014 года перестали соответствовать высокому званию.

Здесь требуется пояснить, что в данном случае речь идёт о «самостийном» аналоге звания Героя Социалистического Труда, которым вместо медали «Золотая Звезда» с колодкой жовто-блакитного цвета выдаётся «орден Державы». Интересно, что двоим из девяти крымчан звание «Героя Украины» присвоено уже после «Евромайдана». Но об этом ниже.

«Правозатычница» Печенчик привела расстрельный списочек крымчан, «Героев Украины», которые, по её мнению, перестали соответствовать званию, поддержав воссоединение Крыма с Россией. Или, в определениях свидомой «фени», «российскую оккупацию Крыма».

Вот эти люди: доярка акционерного общества «Широкое» Екатерина Гордейчук, ректор Крымского государственного инженерно-педагогического университета Февзи Якубов, бывший генеральный директор Национального производственно-аграрного объединения «Массандра» Николай Бойко и председатель правления акционерного общества «Завод Фиолент» Александр Баталин. Был ещё пятый «недостойный» – ректор ТНУ им. Вернадского Николай Багров, но он несколько лет назад ушёл из жизни.

Печенчик даже посетовала, что доярка Екатерина Гордейчук, вышедшая на пенсию в 2008 году не только поддержала присоединение Крыма к России, но даже получает от «оккупантов» огромную ежемесячную пенсию в 100 тыс рублей.

Крепко разочаровал свидомую «правозащиту» и ректор КГИПУ Февзи Якубов. Вместо того, чтобы присоединиться к упоротым сторонникам самозванного «меджлиса крымско-татарского народа», ректор Якубов занял чёткую позицию большинства крымчан и выступил с обращением к крымско-татарской молодёжи – не участвовать в антироссийских акциях.

Бывшему директоры «Массандры» Бойко «правозатычница» припомнила визит в винные погреба Путина с Берлускони, сопровождавшийся дегустацией «принадлежащего Украине» редкого коллекционного вина. Это, безусловно, очень обидно. «Европейской державе» нанесён непоправимый ущерб, поскольку ту самую бутылку крымского вина должен был в одиночку выпить Порошенко.

Ну, это помимо тщательно записанных в тетрадочку неосторожных слов Бойко «по духу мы россияне … мы счастливы, что вернулись на Родину».

Про директора завода «Фиолент» Баталина и говорить нечего – это бывший «регионал» и заводской «ватник» ещё со времён СССР.

А вот двух крымских «хэроев», которым звания были присвоены после победы «гидноты», Печенчик считает эталонами украинских героев, на которых следует равняться всем, а особенно молодёжи.

Первый – политолог и журналист Сергей Кемский. Сей эпический герой не совершил никаких боевых или трудовых подвигов, а просто бездарно погиб от пули снайпера в спину на Институтской, пополнив ряды «Подземной сотни». Свои убили – свои и наградили.

Второй «герой» – ещё одна бессмысленная сакральная жертва – меджлисовский «активист» Ришат Аметов, вышедший в марте 2014 года единолично пикетировать здание крымского Совмина. В тот же день он был выкраден и вывезен в неизвестном направлении группой неизвестных. Через месяц труп Аметова со следами пыток был найден в Белогорском районе, где позиции экстремистского «меджлиса» были наиболее сильны. Убийство Аметова майдауны упорно приписывают крымскому ополчению, но судя по тому, как происходила съёмка похищения на камеру смартфона и, исходя из принципа «ищи кому выгодно», всё указывает на грязную работу лучших друзей и подельников «циничных бандер».

Приведя все эти примеры и антипримеры, Печенчик призвала Порошенко внимательнее относиться к тому, кого он награждает, и включать свидомое чутьё для распознавания врагов Украины перед награждениями.

В качестве нового «Героя Украины» Печенчик предложила кандидатуру непрошибаемого олуха Балуха, получившего 3.5 года тюрьмы за незаконное хранение взрывчатки и боеприпасов. По её нескромному мнению, упоротый рагуль (представитель Конгресса украинских националистов, союзник и симпатизант фашистской партии «Свобода») достоин называться национальным героем с выдачей всех полагающихся наградных вытребенек.

Взявший слово вслед за Печеник «зампрокурора АРК» Федорович оказался упитанным юношей с невразумительной дикцией. Юноша пригрозил уголовным наказанием «незаконным органам оккупированной АРК, преследующих патриотов Украины», веско упомянув, что «прокуратуре АРК» известны все имена-фамилии «коллаборантов», и в первую очередь, двух бывших сотрудников СБУ, перешедших на работу в крымское Управление ФСБ. Короче, дела идут, контора пишет.

В отношении не оправдавших доверия «Героев Украины» «прокуратура АРК» в настоящее время ведёт проверку – как, при каких обстоятельствах и на каких основаниях им были присвоены звания «попэрэдныками» Порошенко.

На особый контроль «прокуратуры» взято дело директора «Фиолента» Баталина, депутата ВС Крыма, голосовавшего в марте 2014 года за выход республики из состава Украины согласно положениям восстановленной конституции автономии от 1992 года. Также «прокуратура АРК» не намерена прощать экс-директору «Массандры» Бойко «растрату» в виде бутылки коллекционного вина. «Зампрокурора» пригрозил разоблачить и дотянуться до всех, хотя и высказал сожаление о невозможности доступа и плодотворной работы непосредственно в Крыму.

Четвёртым выступающим был широко известный «крымчанин», уроженец галицийского села Тухля по фамилии Щекун, засланный на полуостров ещё в 90-е для проведения бандеризации среди детей под видом учителя. С учётом того, что в Крымскую весну провокатора Щекуна для его же безопасности некоторое время продержали под арестом, а затем и депортировали из Крыма, «крымчанин» из Тухли считается в Киеве большим специалистом в крымских делах и регулярно торчит болванчиком на всевозможных мероприятиях по «деоккупации» с большого расстояния.

Впрочем, на этот раз Щекун был лаконичен и не сказал ничего интересного, а всего лишь упомянул о Балухе и пожаловался на отсутствие законов по защите пятой колонны в Крыму, призвав Джемилева и Чубарова «провентилировать» вопрос.

На закуску был подан главарь филаретовских раскольников в Крыму папаша Климент. Майдаун в рясе куковал в микрофон дольше всех и из его выступления выяснилось, что окормитель пятой колонны в Крыму и любитель бандеровских карателей всё время следствия пользовался безнаказанностью своего положения и осуществлял связь между выпущенным из изолятора с датчиком на ноге под домашний арест Балухом с «правозащитой» и украинскими СМИ. При этом папаша постоянно упоминает практику 1937 года, отчего хочется от всей души пожелать этому бородатому демагогу и лицемеру длительной отсидки в изоляторе СБУ вместе со всеми сопутствующими «европейскими удобствами». В ходе доклада Климента на аудиторию был вывален ворох душещипательных историй «напрасно старушка ждёт сына домой», сводящихся к тому, что объявленный Балуху срок отсидки (с учётом следствия) в 3.5 года сравним с пожизненным, и у мамы нет шансов дождаться сына Володьку…

Из всего вышесказанного папаша Климент делает вывод, что Балух – «людына порядна» и ему за это обязательно следует повесить на грудь медальку «Героя Украины». А раз так, то Климент – отец-молодец, а возглавляющие Минстерство «по делам временно оккупированных территорий» чиновники – лишённые свидомости и патриотизма сволочи, не понимающие важности «подвига патриота Украины».

Было интересно услышать о конфликте между папашей Климентом и майданным культуртрегером Нищуком и даже о неком доносе Нищука Филарету, но, к сожалению, Климент эту тему развивать не стал.

От всего этого действа складывалось впечатление театрализованной шизы. Если бы не упоротая позиция Балуха и найденные на чердаке боеприпасы, он мог бы каждый день без всякого для себя ущерба поднимать любимый прапор над своей хатой под заунывное пение «Щеня вмэрла». Но, как водится, каждый свидомый Буратино – кузнец своего геморроя. Какая держава – на таких «героев» и спрос.