28.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украину начали раздевать и оголять

На Украине полностью разрушается социальная инфраструктура специально под заход так называемых «инвесторов».

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Демонтируется социальная инфраструктура, образование и здравоохранение. А демонтаж здравоохранения приводит к раскрытию рынка… Что делает Супрун — она, по сути, готовит рынок для внешнего капитала. Поверьте мне, за огромные деньги скоро здесь появятся инвестиционные проекты в виде частных клиник, передвижных амбулаторий, спецкурсы для медработников с зарубежным капиталом. По сути, это лоббистская деятельность в интересах иностранного капитала», — сказал эксперт.

По его словам, аналогичные процессы наблюдаются и по другим направлениям.

«Электровозы мы где покупаем? А на какие стандарты будет переводиться военно-промышленный комплекс? Тут не нужно быть великим пророком, чтобы сказать, какие из стран начнут обеспечивать украинскую армию через 3 — 5 лет освоения стандартов НАТО. Это лоббистская деятельность в интересах чужого капитала… Это и есть демонтаж той самой экономической безопасности. По сути дела, нас раздевают и оголяют», — убежден Ермолаев