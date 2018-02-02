02.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украину поместили между Камеруном и Сьерра-Леоне в мировом рейтинге экономической свободы

Украина заняла 150-ю позицию из 180 в рейтинге «Индекс экономической свободы-2018», который ежегодно составляет американский фонд The Heritage Foundation, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Авторы доклада оценили состояние экономической свободы Украины как «в основном несвободная».

В исследовании «индекс экономической свободы» нашей страны оценили в 51,9 из 100 возможных. При этом указано, что Украина улучшила его на 3,8 балла.

Соседями Украины в рейтинге стали Камерун и Сьерра-Леоне — 149-е и 151-е место соответственно.

Территорией с самой свободной экономикой в ​​мире признали Гонконг. Его индекс — 90,2 (+0,4) из 100 возможных.

К первым шести — наиболее свободным, чей показатель превышает 80 баллов — также (в порядке убывания) вошли Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, Австралия, Ирландия.

В страны с в основном свободной экономикой, куда попали 28 стран, также (в порядке убывания) попали Эстония, Великобритания, Канада и ОАЭ.

Россия, как и Украина, вошла в список стран с в основном несвободной экономикой — на 107 месте (58,2 (+1,1). Сразу после нее — на 108 позиции (58,1 (-0,5) — Беларусь.

В 2017 году Украина заняла 166-е место из 180 стран в рейтинге относительно экономической свободы.