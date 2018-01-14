14.01.2018, Киев, Елена Острякова

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Украину призвали взять пример с КНДР в плане готовности к обороне

Украина должна взять пример с Северной Кореи, которая до сих под содержит в боеспособном состоянии такие же советские корабли, как и те, которые достались Киеву при разделе Черноморского флота.

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Об этом в интервью интренет-каналу Topinform заявил украинский эксперт Юрий Дудкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Корейская экономика позволяет содержать советские корабли выпуска 1968-72 годов, в том числе и подводные лодки, в состоянии полной боевой готовности. Может, не отвечающим современным требованиям, но на должном уровне, чтобы защитить свои морские рубежи», — сказал Дудкин.

В частности, по его словам, в Северной Корее в рабочем режиме находится несколько подводных лодок проекта 641, аналогичных единственной украинской субмарине «Запорожье», находящейся сейчас в российском Севастополе.

«Северная Корея их настолько модернизировала, что установила на них шахты для баллистических ракет собственного производства. Было даже несколько успешных подводных испытаний», — сказал Дудкин.

Что касается «Запорожья», то на ее ремонт, по данным эксперта было потрачено за 17 лет 25 млн долларов.

«Они тянули из казны эти деньги, которые уходили непонятно куда, точнее понятно – генералам и чиновникам в карманы. При этом сегодня она готова, по словам командующего ВМСУ, на 75%. Смех и грех», — сказал Дудкин.