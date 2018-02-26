26.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украину тра@хают во все дыхательные и пихательные места — Монтян

Для украинского населения соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом было большим обманом, результатом которого стало падение экономики и обнищание страны.

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Об этом в эфире ImpactTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила известный украинский адвокат Татьяна Монтян, по словам которой курс на евроинтеграцию ничего не дал Украине.

«Все технологии давно отработаны, и все равно люди продолжают с упорством маньяков вестись на эти классические разводки. Украину там трахали, простите за натурализм, во все дыхательные и пихательные. Никакой пользы Украине от того, чтобы вырубить леса, получить квоты на сельхозпродукцию, уничтожить свое сельское хозяйство и промышленность. Никакой пользы Украине от этого не было и быть не могло», — сказал юрист.

Она подчеркнула. что еще никогда в жизни не было такого, чтобы более сильная экономика на равных и с пользой для более слабой заключала какие-либо соглашения.

«Это просто исключено… Ничего хорошего не произошло. Леса вырубаются, янтарь копается, государственность разрушена, кредиты МВФ непонятно кто собирается отдавать и каким образом. Из страны вывозится все, что более или менее ценное, рабочая сила разбегается со скоростью 100 тысяч в месяц. Мы прекрасно поднимаем экономику Польши, России, Чехии и других стран. Просто выступаем донорами мозгов и рабочих рук, а у нас страна загибается», — резюмировала Монтян.