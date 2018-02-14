14.02.2018, Киев, Игорь Петров

953 просмотров

Украину завалили нелегальным оружием

Украина в условиях АТО оказалась буквально завалена нелегальным оружием. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Шабовта, президент Украинской ассоциации профессионалов безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«По нашим оценкам только стрелкового оружия в Украине от 1,5 до 2 млн. Травматики – нам говорят о 100 тыс, а мы с уверенностью говорим, что стволов 300 тыс наберется. А представляют ли украинцы, сколько наградного оружия? По нашим оценкам – тысяч 50 стволов», — сказал эксперт.

По его словам, много наградного оружия у власть имущих.

«Нужно ли оно всей этой братии во власти, народным депутатам? У Арсения Яценюка даже официально пулемет «Максим» зарегистрирован», — сказал эксперт.

При этом люди при власти часто применяют оружие в уверенности, что им это сойдет с рук.

«Ярчайшее подтверждение – случай с Пашинским, который цинично использовал наградное оружие, тяжело ранил человека, и в итоге дело было просто закрыто за отсутствием состава преступления», — напомнил Сергей Шабовта.