14.02.2018, Киев, Игорь Петров
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Вооруженные силы, Криминал, Украина

Украину завалили нелегальным оружием


Украина в условиях АТО оказалась буквально завалена нелегальным оружием. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Шабовта,  президент Украинской ассоциации профессионалов безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По нашим оценкам только стрелкового оружия в Украине от 1,5 до 2 млн. Травматики – нам говорят о 100 тыс, а мы с уверенностью говорим, что стволов 300 тыс наберется. А представляют ли украинцы, сколько наградного оружия?  По нашим оценкам – тысяч 50 стволов», — сказал эксперт.

По его словам, много наградного оружия у власть имущих.

«Нужно ли оно всей этой братии во власти, народным депутатам? У Арсения Яценюка даже официально пулемет «Максим» зарегистрирован», — сказал эксперт.

При этом люди при власти часто применяют оружие в уверенности, что им это сойдет с рук.

«Ярчайшее подтверждение – случай с Пашинским, который цинично использовал наградное оружие, тяжело ранил человека, и в итоге дело было просто закрыто за отсутствием состава преступления», — напомнил Сергей Шабовта.

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