20.02.2018, Киев, Михаил Рябов
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Политика, Россия, Украина

«Укропы» начали новый шабаш возле «Россотрудничества» в Киеве


Очередная акция с требованием закрыть представительство «Россотрудничества» в Киеве началась сегодня в украинской столице. На этот раз ее проводят несколько десятков представителей партии «Укроп», передает корреспондент «ПолитНавигатора». Пока что митингующие не предпринимают агрессивных действий.

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