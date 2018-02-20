20.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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«Укропы» начали новый шабаш возле «Россотрудничества» в Киеве

Очередная акция с требованием закрыть представительство «Россотрудничества» в Киеве началась сегодня в украинской столице. На этот раз ее проводят несколько десятков представителей партии «Укроп», передает корреспондент «ПолитНавигатора». Пока что митингующие не предпринимают агрессивных действий.

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