13.01.2018, Донецк, Владимир Гладков

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УкрСМИ используют фотошоп для провокаций в ДНР

Украинский военкор Андрей Цаплиенко, работающий на принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому телеканале «1+1», распространил на своей странице в Facebook информацию о том, что в подконтрольном ДНР Докучаевске были расклеены листовки, в которых представители республики якобы приносят извинения за обстрел автобуса в Волновахе.

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Корреспондент «ПолитНавигатора» связался с заместителем и.о. министра информации ДНР Артёмом Ольхиным для того, чтобы прояснить данную ситуацию.

«Эта провокация связана с годовщиной обстрела мирного автобуса на КПП Волноваха 13 января 2015 года. Ответственность за это несёт только украинская сторона конфликта в Донбассе, — сказал представитель республики.

По версии украинского военкора, в городе Докучаевск появились листовки с так называемыми извинениями от официальных организаций ДНР: «Волноваха, извини за убийство…»

«Данная провокация проверяется невооружённым глазом. При увеличении фото, предоставленных господином Цаплиенко, в первую очередь бросаются в глаза приклеенные фотошопом листовки (изменяется изображение и становится «нечитабельным текст»). Если бы они были подлинными, то и текст на листовках, и текст на вывеске техникума изменялся бы одинаково. А так – искажён только текст на листовке, что свидетельствует о его поддельности. Ну и вообще – хватит врать и пытаться оправдать себя. Уже давно не смешно», – резюмировал Ольхин.

Стоит отметить, что Цаплиенко не первый раз попадается на тиражировании фейков. Об этом, в частности, в 2014 году, как сообщал «ПолитНавигатор», рассказала журналистка канала «Громадське TV» Анастасия Станко.

«Я снимала на 31-м блокпосте, когда сепаратисты впервые разрешили привезти тела погибших с 32-го блокпоста, – рассказала она свою версию нашумевшей истории с окруженным блокпостом украинской армии. – Общаясь с ребятами, мы увидели, что они были в абсолютном отчаянии, говорили, что готовы пойти на два года в тюрьму за дезертирство, но хотят выйти, даже если им не разрешит командование. Они все были в ужасном состоянии».

Потом журналистка с удивлением посмотрела сюжет на канале «1+1», в котором показали совершенно иную картину происходящего в этом же месте.

«Приехал Андрей Цаплиенко, известный украинский военный корреспондент, — продолжила Анастасия Станко. – Вечером я посмотрела его сюжет, который заканчивался такими словами: «В конце ребята возвращаются на 32-й блокпост, поднимая руки в знак Виктории», то есть победы. С 31-го блокпоста Андрей Цаплиенко тра-ля-ля ». Так заканчивалась история, хотя ни о какой победе речи быть не могло: через два часа эти люди вышли, их пропустили сепаратисты, заняли блокпост, который и сейчас находится под их контролем».