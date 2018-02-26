26.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Умеров на канале Порошенко фантазирует, как Запад «дожмёт» Россию

Меджлисовцы подгоняют украинскую власть — нужно скорее сделать Крым виртуальной «крымско-татарской автономией», так удастся «дожать» Россию. Об этом в эфире 5 канала заявил зампредседателя запрещенной в РФ группировки Ильми Умеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, со стороны «международного сообщества» нужно усиливать санкции, чтобы поставить Россию перед выборам — либо развал страны, либо возврат Крыма «незалежной».

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«Необходимо дожать РФ, чтобы она вернула Крым. Для этого необходимо, чтобы Украина прилагала еще больше усилий, чем делает это сейчас для решения этого вопроса. Необходимо изменить статус Крыма, приняв несколько законов — закон о коренных (народах), о статусе крымско-татарского народа и изменения в Конституцию. Изменить статус с территориальной автономии на национальную или крымско-татарскую. Это то, что должна делать Украина. Международные организации должны усиливать санкции настолько, чтобы они оказались действенными, чтобы РФ стояла перед выбором — то ли ей придется развалиться, то ли вернуть Крым», — заявил Умеров.