01.03.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Унитарная свинья для меджлисовцев

Очередную упитанную свинью подложил Порошенко меджлисовцам. Вчера, на пресс-конференции «Вызовы-2018» корреспонденткой телеканала ATR Главкондитеру был задан вопрос – когда заперекопным татарам ждать от Киева признания Крыма «национально-территориальной автономией»? Порошенко, памятуя про обещание, данное главарям «меджлиса» в мае и августе прошлого года, отвечал осторожно и обтекаемо:

«Этот вопрос действительно актуален. Я не видел предложений рабочей группы. Они должны быть утверждены Конституционной комиссией. Я немедленно после нашей встречи обращусь в Конституционную комиссию для того, чтобы она провела публичное обсуждение предложений рабочей группы. Как только будет найден окончательный вариант, вопрос о национальной, национально-культурной автономии, внесение изменений в Конституцию будет инициировано мной перед Верховной Радой».

Не этого ждали от него «побратимы» по борьбе за украинский Крым. Им не интересно петь национальные песни, отплясывать зажигательный танец и привечать туристов лагманом вместе с кустарными изделиями народного промысла. Меджлисовцам подавай исключительно национально-территориальную автономию. И плевать, что в Крыму татары составляют только 12% населения, да полуостров ещё надо как-то отвоевать, да выселить оттуда другие народы.

Казалось бы, какая к шайтану разница? Дайте вы им эту самую автономию – и пусть кроят её на бумаге как хотят, сидя в Киеве или в Херсоне. Крым этой безголовой шайке не видать, как своих ушей. Более того, потерю Крыма надолго, если не навсегда, осознают даже самые тупые рагули. Но в «меджлисе» этот факт то ли не до конца прочувствовали, то ли на что-то надеются, поскольку в середине декабря прошлого года Джемилев в интервью изданию «Апостроф» произнёс исполненную глубочайшего смысла фразу «Россия может распасться на следующей неделе, а с Крымом тянуть нельзя».

Видимо, у Джемилева сотоварищи, помимо сдачи в дурдом, существует некий Хитрый План на этот случай.

Тем не менее, для укронациков вопрос с раздачей национально-территориальных автономий принципиален и чувствителен. Сегодня предоставь национально-территориальную автономию крымским татарам, завтра – венграм, послезавтра – румынам, болгарам, молдаванам, а там и до русских очередь дойдёт. А что же тогда с Ненькой станет, в которой господарь украинец? Это что же получается, украинскому национализму конец?

Однако, всё дело в том, что меджлисовцев не интересует вся Украина и судьба её унитарности. Их интересуют только собственные хотелки, которым Украина долгое время потакала и, в конце концов, приучила, как избалованных детей. Налицо неразрешимый конфликт интересов в рамках унитарного украинского государства. Нацики намерены удерживать территории до последнего, игнорируя их национально-культурное разнообразие.

Даже на вчерашнюю обтекаемую речь Порошенко уже последовала реакция как со стороны укронациков, так и от разобиженных татарских «самостийников». Интересно, что главари «меджлиса» на этот раз предпочли промолчать в тряпочку.

Пожалуй, самой резкой отповедью Порошенко стал текст одного из руководителей ислямовского телеканала ATR Муждабаева.

Муждабаев напоминает Порошенко произнесённые им обещания на киевском митинге заперекопных татар 18 мая 2016 года — предоставить им какую надо автономию. Тогда Все вокруг плакали, а теперь, выходит, что зря.

Обиженный Муждабаев требует от Порошенко изменить формулировки и говорит о некой политической и имиджевой катастрофе украинского президента. Ну, и как водится, записной экстремист пыжится говорить от лица всех крымских татар. И всё-таки, в тексте Муждабаев допускает, что Порошенко оговорился.

Из чего следует, что Муждабаев – типичный жалкий шлимазл. Можно подумать, что Порошенко его читает. Можно подумать, что его мнение Порошенко интересует. Можно подумать, что Порошенко в состоянии решить этот вопрос самостоятельно. Почему-то Муждабаев не подумал, что законопроекту о виртуальной «крымско-татарской национально-территориальной автономии» надо набрать не менее 300 голосов нардепов для изменения конституции.

Можно подумать, что про#равшего всё и вся Порошенко волнуют какие-то политические и имиджевые катастрофы. Порошенко живёт в условиях катастрофы, с которой кормится и рубит «зелень». Он сам катастрофа. Напугал аскер свинью батоном.

Самое интересное, что совсем недавно Муждабаев, раздувшись от чувства собственной значимости, изливал в прессе рафинированный фашистский поток сознания на тему «Россия должна быть уничтожена, а русофобия – естественная реакция обиженных народов, и пусть русские не обижаются».

А теперь вой обиженной гиены «за что так поступили с патриотами Украины?».

Муждабаеву жалобно вторят собратья по «крымской самостийности»:

Эрфан Кудусов: «Когда президент страны не понимает отличия национально-территориальной от национально-культурной автономии, слов уже нет. Что говорить об обычных гражданах Украины».

Osman Ozenbash: «Дорогие мои 23 года вам было мало, чтобы понять нутро этих падонков. Они пользовались моим народом и наживались на нашей беде. Их никогда не интересовали наши проблемы, им нужны были наши голоса. Тот же пчеловод…».

Elmaz Qırımlı: «Наши соотечественники воюют за национально-культурную автономию? За национально-культурную автономию нас тут прессуют? (иначе я сказать не могу) Черт… мы на что надеялись?! Да что тут объяснять. Говорить ничего не хочется…».

Susanna Djemileva: «Только вчера Эрфан Кудусов говорил, что вся эта история похожа на торг – нужно требовать максимум, чтоб получить хотя бы минимум. А минимум это национально территориальная автономия. Получается, мы не донесли до Порошенко свой максимум, раз и минимума у него для нас не имеется?».

Риза Асанов: «Думаю сегодня появилось огромное разочарование крымских татар в политики пороха».

Алие Бекирова: «А какой автономии может идти речь если он уже больше года даёт номер батальону имени «Номана Челебиджихана» ?!!!!».

(Вся авторская орфография и пунктуация сохранена).

В ответ укронацики разжёвывают бестолковым политграмоту и объясняют «линию партии»:

Владимир Юрченко: «Айдер, если автономия национально-территориальная, то крымским татарам в Украине делать нечего. Их дом в Крыму. А национально-культурная автономия позволяет Вам работать и жить в Киеве».

Alexey Korolyov: «Какая, простите, к чертям свинячьим, «территориальная автономия» в унитарном государстве? Симферопольская область. Райцентр Севастополь. Федерасты со своими свинячьими территориальными автономиями и народными республиками идут лесом к своему Путину. Строем и с песнями».

Olena Viter: «Так оно и есть. Такое заявление – это позор. Это все равно, что резать тело Украины».

Вiктор Мельничук: «А, де саме він хоче її створювати? У себе на фазенді…?».

Nazar Hromyak: «Хоче лизнути татар то хай віддасть їм roshen, а Україну залишить українцям. Амінь».

Впрочем, попадались и трезвые голоса «Они уже достали делить шкуру неубитого медведя» и «Про что вообще речь? Если бы Крым вернули… а то бла-бла-бла какое-то».

Интересно, что будет делать «меджлис» и окучиваемые им бараны, если Петя и Верховная Зрада так и не дадут им добро на национально-территориальную автономию? Неужто вернутся к практике палаточных городков и голодовок у здания Кабмина? Примутся по старой привычке перекрывать дороги и парализуют жизнь украинских городов? Сомнительно. От корыта отодвинут на счёт «цвай», да и откуда набрать массовку?

Остаётся только и дальше служить ворью и бандерам за долю малую, ныть, гундеть и канючить: «дайте нам Крым хоть на бумаге – иначе за что боролись?».