12.01.2018

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УПЦ больно ударила по Порошенко

Обострившиеся в последнее время нападки на крупнейшую православную церковь Украины объясняются тем, что УПЦ оказалась куда более популярной в обществе, чем власть.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко.

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«Хочу напомнить, что по результатам исследований общественного мнения, оглашенных большинством социологических компаний, церковь находится на первом месте по уровню доверия среди социальных институтов. Понятно, что крупнейшая православная конфессия УПЦ большую часть этого доверия в хорошем смысле отбирает себе. В свежей социологии власть могла увидеть исчерпанный для себя электоральный ресурс, но большой уровень доверия к церкви», — сказала эксперт.

Она также обратила внимание на важную роль, которую сыграла УПЦ в обмене пленными между сторонами конфликта в Донбассе.

«Обмен не продвигался полтора года, а продвинулся не благодаря действующей власти. Общество увидело, что теми, кто может вызвать доверие и добиться результата, являются не представители власти, а православной церкви, украинской и российской, и господин Медведчук. Это был, конечно, удар ниже пояса для действующей власти. И в утро обмена мы видели, что происходило со списками, как они перекраивались и делалось все, чтобы обмен был провален», — добавила Дьяченко.