16.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Упоротый Климкин сорвал переговоры Нормандской четверки

Встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки», которую анонсировал глава украинского МИД Павел Климкин, сегодня вечером не состоится. Возможно, она пройдет завтра.

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«Продолжается маневрирование. Разногласия очень серьезные. Украина хочет получить миротворцев, забыв о Минских соглашениях. Наша позиция: миротворцы могут появиться на территории Украины только по мере того, как будут выполняться Минские соглашения. Мы выступаем за жесткую увязку Минских соглашений с миротворческой миссией. Украина против, Расмуссен практически дублирует позицию Украины, поэтому встреча в «нормандском формате» под вопросом», — прокомментировал ситуацию российский сенатор Алексей Пушков в эфире телеканала «Россия-1».

При этом встреча министров иностранных дел России и Украины сегодня состоялась. По ее итогам Павел Климкин отказался отвечать на вопросы российских журналистов, а украинским сказал, что они с Сергеем Лавровым ни о чем не договорились.