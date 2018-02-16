16.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина

Упоротый Климкин сорвал переговоры Нормандской четверки


Встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки», которую анонсировал глава украинского МИД Павел Климкин, сегодня вечером не состоится. Возможно, она пройдет завтра.

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«Продолжается маневрирование. Разногласия очень серьезные. Украина хочет получить миротворцев, забыв о Минских соглашениях. Наша позиция: миротворцы могут появиться на территории Украины только по мере того, как будут выполняться Минские соглашения. Мы выступаем за жесткую увязку Минских соглашений с миротворческой миссией. Украина против, Расмуссен практически дублирует позицию Украины, поэтому встреча в «нормандском формате» под вопросом», — прокомментировал ситуацию российский сенатор Алексей Пушков в эфире телеканала «Россия-1».

При этом встреча министров иностранных дел России и Украины сегодня состоялась. По ее итогам Павел Климкин отказался отвечать на вопросы российских журналистов, а украинским сказал, что они с Сергеем Лавровым ни о чем не договорились.

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