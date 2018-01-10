10.01.2018, Луганск, Владимир Гладков

3 520 просмотров

Установлена личность СБУшника, изнасиловавшего луганскую студентку

Луганские правоохранители установили личность сотрудника СБУ, который изнасиловал студентку, а также склонял её к сотрудничеству с украинскими спецслужбами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об сообщает пресс-служба МВД ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Правоохранители установили, что насильником является Каптёл Юрий Анатольевич, 09.06.1966 г.р., житель посёлка городского типа Беловодск, который числится на службе в СБУ, где занимает должность старшего оперуполномоченного Беловодского межрайонного отдела так называемого УСБУ в Донецкой и Луганской областях. Воинское звание – майор.

Более того, установлена личность подельника насильника. Им оказался частный предприниматель, который также за деньги собирает сведения для местного отделения СБУ.

«Имеются неопровержимые материалы о причастности к противоправной деятельности Каптёла некоего Хоменко Виталия Ивановича, 25.11.1967 г.р. Гражданин Хоменко В.Н. зарегистрирован как частный предприниматель, является владельцем мебельного магазина. Имеются материалы, свидетельствующие о причастности Хоменко к слежке за потерпевшей, а также о передаче полученных сведений Каптёлу. Также установлено, что Хоменко является платным осведомителем Беловодского межрайонного отдела СБУ», – сообщается в пресс-службе.