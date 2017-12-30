30.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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Уже и в Киеве признают: Осталось всего 5-10 лет

Украина вымирает как нация, пройдет всего 5-10 лет, и восстанавливать разрушенную экономику страны будет уже некому. Об этом в эфире канала UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, только по официальным данным население Украины в уходящем 2017 году сократилось на 200 тысяч человек, а рождаемость уменьшается даже по сравнению с кризисными 2015-16 годами.

«Инфраструктура разрушается социальная, прежде всего, медицина и образование продолжили активно деградировать в этом году. Все это приводит к стремительной депопуляции населения.

Мы брали только официальную статистику — в этом году украинцев только официально стало на 200 тысяч меньше, но самое худшее, что в этом году, по сравнению с прошлым, 16-м годом, родилось на 30 тысяч меньше.

Мы нация, которая №1 в мире по вымиранию. Мы вымираем как нация. Пройдет еще каких-то 5-10 лет и мы, имея даже хорошие условия, не сможем восстановить экономику, у нас просто не будет людей для восстановления экономики», — заявил Бортник.