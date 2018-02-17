17.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Галичина, ЕС, Закарпатье, Одесса, Политика, Украина

«Уже запахло румынской Бессарабией, там до Одессы недалеко»


Вокруг Украины начал сыпаться «карточный домик» из соседних стран, считавшихся ранее дружественными. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, сегодня свои территориальные претензии стала выдвигать уже и Румыния.

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«Я не удивлюсь, если следующий факт, который поляки нам предъявят, что Хмельницкий мог изнасиловать польскую королеву или что-нибудь в этом роде. По-моему, начался сыпаться карточный домик в отношении наших восточноевропейских соседей к Украине. Очень плохой симптом, потому что уже и Румыния начала рассказывать о денонсации пакта Молотова-Риббентропа, а это уже запахло румынской Бессарабией, там до Одессы недалеко… Словаки где-то начали просыпаться, чехи. Про мадьяр я не говорю», — заявил Быстряков.

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