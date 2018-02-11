11.02.2018, Киев, Николай Кузнецов

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В 2014 году богатые иностранцы приезжали поохотиться на жителей Донбасса — бывший атошник

В самом начале конфликта в Донбассе зажиточные люди из западных стран платили очень серьезные деньги, чтобы получить возможность пострелять по «живым мишеням».

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Об этом на канале «Open Ukraine» рассказал украинский видеоблогер и бывший участник так называемой АТО Александр Мединский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из своих источников, которым я доверяю, мне сообщили, что в 2014 году богатые дядьки из западных стран с очень дорогостоящими винтовками приезжали в Донбасс и платили очень серьёзные деньги, чтобы просто поохотиться на людей в Донбассе. Эту информацию мне сообщили очевидцы этих событий, которым я доверяю», − рассказал Мединский.