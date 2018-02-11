11.02.2018, Киев, Николай Кузнецов
  5 213 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Скандал, Украина

В 2014 году богатые иностранцы приезжали поохотиться на жителей Донбасса — бывший атошник


В самом начале конфликта в Донбассе зажиточные люди из западных стран платили очень серьезные деньги, чтобы получить возможность пострелять по «живым мишеням».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом на канале «Open Ukraine» рассказал украинский видеоблогер и бывший участник так называемой АТО Александр Мединский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Из своих источников, которым я доверяю, мне сообщили, что в 2014 году богатые дядьки из западных стран с очень дорогостоящими винтовками приезжали в Донбасс и платили очень серьёзные деньги, чтобы просто поохотиться на людей в Донбассе. Эту информацию мне сообщили очевидцы этих событий, которым я доверяю», − рассказал Мединский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть