 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
03.01.2018, Киев, Владимир Гладков
  3 582 просмотров
Киев, Компромат, Общество, Политика, Провокации, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина, Энергетика

В 2014 году руководство Украины планировало подорвать газопровод, идущий из России


Киевское руководство на официальном уровне планировало подорвать газопровод, идущий из России в ЕС через территорию Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире киевского телеканала «Zik» заявил экс-депутат Верховной Рады, соратник Юрия Луценко Юрий Грымчак.

«2014-2015 годы. Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю. На сегодняшний день одной из причин, почему у нас нет полномасштабной войны, это то, что у нас есть газопроводы, которые идут по нашей территории. Россия сегодня делает всё, чтобы построить в обход Украины газопровод», – сказал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть