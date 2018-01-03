03.01.2018, Киев, Владимир Гладков

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В 2014 году руководство Украины планировало подорвать газопровод, идущий из России

Киевское руководство на официальном уровне планировало подорвать газопровод, идущий из России в ЕС через территорию Украины.

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Об этом в эфире киевского телеканала «Zik» заявил экс-депутат Верховной Рады, соратник Юрия Луценко Юрий Грымчак.



«2014-2015 годы. Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю. На сегодняшний день одной из причин, почему у нас нет полномасштабной войны, это то, что у нас есть газопроводы, которые идут по нашей территории. Россия сегодня делает всё, чтобы построить в обход Украины газопровод», – сказал он.