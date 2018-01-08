 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
08.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Статистика, Украина

В 2017 году 5 тысяч человек перестали быть украинцами


Почти 5,2 тыс. человек в 2017 году лишились украинского гражданства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили в администрации Петра Порлшенко в ответ на запрос агентства «Украинские новости».

«Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из гражданства 4296 лиц, потери гражданства 47 лицами и по предусмотренным международными договорами основаниям относительно 825 лиц», — говорится в сообщении издания.

При этом в течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц, из них 94 были лицами без гражданства.

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