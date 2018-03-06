06.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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В 2019-м году на Украине наступит «Армагеддон»

В 2019-м году на Украине наступит «Армагеддон» — тарифы на газ для населения поднимутся еще выше, а у власти нет никаких планов на вывод страны из кризиса. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, уже при нынешних ценах субсидии получают более половины населения, а что будет после окончания действующего контракта между «Нефтегазом» и «Газпромом», — остается лишь гадать.

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«На данный момент в стране около восьми миллионов домохозяйств получают субсидии. Это абсолютно неадекватная ситуация, потому что восемь миллионов домохозяйств — это минимум два человека в каждом домохозяйстве. Получается, что больше половины страны получают субсидии, и это в преддверии выборов делает людей более зависимыми от власти.

Очевидно, что если власть подумает о дальнейшем повышении, то денег не будет. Власть найдет какие-то резервы до выборов 2019-го года. А дальше все заканчивается. Получается, что у нас вообще в контексте газовой системы этот горизонт 2019, после него вообще непонятно, что будет. Непонятно, что будет с транзитом, и что будет для населения с этими колоссальными субсидиями и колоссальными ценами на газ. 2019 для нашей страны — это переходная цифра, после которой может наступить Армагеддон для газотранспортной системы», — заявил Якубин.