02.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политика, Скандал, Украина

В администрации Порошенко признали преступления бандеровцев


На Украине с уважением относятся к исторической памяти поляков и пока воспринимают как единичные случаи попытки внести рознь в дружбу Украины и Польши.

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Об этом в комментарии «Коммерсанту» заявил собеседник в администрации президента Украины, давая оценку принятому верхней палатой польского парламента закона, в котором предусматривается уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.

«Мы не отрицаем преступления, называемого Волынской резней, и с уважением относимся к исторической памяти поляков. Мы продемонстрировали толерантность, восстановив на Лычаковском кладбище во Львове мемориал польским орлятам. При этом мы отмечаем попытки внести рознь в дружбу Украины и Польши, но пока воспринимаем их как единичные случаи. Украинская стратегия предполагает взаимные извинения за трагедии прошлого, что мы и предлагаем полякам», — сказали у Порошенко.

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