02.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

2 798 просмотров

В администрации Порошенко признали преступления бандеровцев

На Украине с уважением относятся к исторической памяти поляков и пока воспринимают как единичные случаи попытки внести рознь в дружбу Украины и Польши.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в комментарии «Коммерсанту» заявил собеседник в администрации президента Украины, давая оценку принятому верхней палатой польского парламента закона, в котором предусматривается уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.

«Мы не отрицаем преступления, называемого Волынской резней, и с уважением относимся к исторической памяти поляков. Мы продемонстрировали толерантность, восстановив на Лычаковском кладбище во Львове мемориал польским орлятам. При этом мы отмечаем попытки внести рознь в дружбу Украины и Польши, но пока воспринимаем их как единичные случаи. Украинская стратегия предполагает взаимные извинения за трагедии прошлого, что мы и предлагаем полякам», — сказали у Порошенко.