18.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В ближайшие дни гривну ждет новый антирекорд

На Украине продолжает ухудшаться социально-экономическая ситуация: национальная валюта бьет рекорды падения и закрываются вузы, пишет Российская газета».

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«Плачевная социально-экономическая ситуация на Украине, ярчайшим маркером которой и стало временное закрытие крупнейших вузов, характеризуется также и неуклонным падением национальной валюты, за две недели с начала года побившей рекорды падения, установленные в 2015 году, и взявшей психологические барьеры: 35 гривен за 1 евро и 1 гривна за 2 рубля.

Отрицательное торговое сальдо нашло отражение в цифрах: по данным украинской государственной службы статистики, за 11 месяцев прошлого года отрицательный торговый баланс страны составил 5 миллиардов долларов, и это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период в 2016 году. Эксперты предсказывают в ближайшие дни новый антирекорд: 30 гривен за доллар, — отмечается в публикации. — Остается напомнить, что государственный переворот на Украине состоялся, когда за доллар в обменных пунктах просили всего 8 гривен.