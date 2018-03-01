01.03.2018, Москва, Елена Острякова

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В ближайшие годы решится, останется ли Россия суверенной — Путин

Ближайшие годы станут решающими для будущего России. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию.

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«В мире сегодня накапливается громадный технологический потенциал, который позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей. Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим на ее вызов, зависит только от нас. В этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны», — сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что это не связано с внутрироссийским политическим циклом.

«Кто бы ни был избран президентом, все мы должны прочувствовать и понять, что происходит в мире вокруг нас, и какие вызовы стоят перед нами. Скорость технологических изменений нарастает стремительно. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, эта волна просто захлестнет», – подчеркнул глава российского государства.

По его мнению, если Россия не сможет ответить на вызовы времени, она потеряет свой суверенитет.

«Технологическое отставание означает снижение безопасности и экономических возможностей, а в результате – потерю суверенитета. Отставание несет к размыванию человеческого капитала. Привлекательные жизненные перспективы будут создаваться в других, успешных странах, куда будут уезжать молодые, образованные, талантливые люди. Вместе с ними общество будет терять жизнеспособность и энергию развития», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что изменения в мире носят цивилизационный характер и требуют такого же сильного ответа.

«Мы готовы дать такой ответ, мы готовы к предстоящему прорыву. Эта уверенность базируется на тех результатах, которых мы добились вместе, на сплоченности российского общества, колоссальном потенциале нашего талантливого творческого народа. Мы должны расширить пространство свободы во всех сферах. Развивать институты демократии, структуры гражданского общества, судов. Мы должны стать страной открытой миру и новым инициативам», — резюмировал Путин.