30.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Транспорт, Украина

В «Борисполе» задержали вербовщика ИГИЛ


В международном аэропорту «Борисполь» пограничники задержали вербовщика боевиков в ряды ИГИЛ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям, задержали сегодня пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» в аэропорту «Борисполь».

Иностранец прибыл в Киев рейсом из Анкары. По предварительной информации пограничники установили, что мужчина находится в международном розыске как лицо, которое является вербовщиком боевиков в террористические группировки.

Иностранца пограничники задержали и передали сотрудникам Национальной полиции. О происшествии проинформировано украинское бюро Интерпола Киева.

В пресс-центре Госпогранслужбы сообщили, что речь идет о вербовке боевиков в Сирию, предварительно — в ряды «Исламского государства».

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