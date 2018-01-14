14.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В Британии ликвидирован соратник Яроша, два года воевавший в Донбассе

В Великобритании убили литовца Мика Альпса, который воевал в составе 8-го батальона так называемой Украинской добровольческой армии, подконтрольной экс-главе «Правого сектора» Дмитрию Ярошу.

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Об этом сообщает на странице батальона в Facebookю.

«Имеем потери. В центре Европы — на островах Британии Гернси произошло убийство бойца 8-го отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии друга Мика Альпса, который был добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез для военных нужд батальона», — отмечается в сообщении.

В свою очередь командир батальона Червень утверждает, что литовца убили русские.

«Он помогал нам, воевал с нами, на днях я должен был встретить его на границе — Мик вез машину, броник, термобелье. Не сомневаюсь, что это сделали московиты. Мик неоднократно говорил, что ему угрожали за его участие в украинско-московской войне. Сегодня такие их методы в центре Европы», — сказал Червень.