15.02.2018, Брянка, Юрий Ковальчук

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В Брянке с ужасом вспоминают зверства «Айдара»

10 февраля в городе Брянка, ЛНР, прошел Второй антифашистский форум «Верим в Донбасс». В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие мемориальных досок троим уроженцам города, погибшим 18 июня под поселком Металлист во время боя с батальоном «Айдар».

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Мемориальные доски были установлены в школах, в которых учились ополченцы — Евгений Черныш (позывной «ЧеГевара»), Владимир Носенко («Нося») и Андрей Кушнеревич («Забойщик»).

Бой, в котором погибли ополченцы, длился более трех часов. Силам ополчения ЛНР удалось не только остановить около 300 боевиков батальона «Айдар», но и наголову разбить противника, уничтожить бронетехнику, взять в плен 8 карателей и уничтожить неустановленное их количество.

Айдаровцы, направлялись в Луганск из города Счастье, в котором накануне, 14 июня, при поддержке украинской авиации, нанесли тяжелые потери силам ополчения ЛНР, вынужденным отступить. Боевики «Айдар», чьи неонацистские убеждения и многочисленные преступления против человечности, подтверждает даже международная организация «Amnesty international», отметились в г. Счастье расстрелом как минимум 8 мужчин – то ли пленных ополченцев, то ли просто случайных людей. Окрыленные успехом они самодеятельно направились в пригороды Луганска, но попали в засаду и были разбиты, понеся тяжелые потери.

Увы, ополченцы также потеряли немало бойцов — прикрывать отступающих «айдодыров» примчались значительные силы ВСУ. Среди прочих погибли известные нам трое жителей г. Брянка. Их расстреляли в автомобиле на Томашевском мосту, который ополчение планировало уничтожить, но по невыясненным причинам это не было сделано. Оторвавшись от основных сил, ушедших за Северский Донец, бойцы вернулись в зону поражения в надежде подобрать своих раненных, но пали смертью храбрых.

Представители ополчения пытались связаться с командованием ВСУ, чтобы забрать своих «200-х» или организовать обмен раненными, но операцию сорвал «Айдар». В бешенстве от тяжелых потерь, неонацисты наотрез отказались отдать мертвых и зверски издевались над раненными – их привязывали к БТР и возили по степи и поселку. Повсюду валялись оторванные части тел.

В отчаянии к неонацистам обратилась мать одного из погибших ополченцев. Ее спас преклонный возраст – благодарила Бога, что не позволила ехать с собой женам Носенко и Кушнеревича. Разъяренные неонацисты бросились мародерствовать в поселке; похитили нескольких местных женщин. Насиловали их до смерти. Женщина вспоминает, как пьяный боевик, вывалившись из палатки, кричал, чтобы ему дали другую жертву, потому что его уже совсем холодная.

Боевики согласились отдать матери тело ее сына, но назначили цену – 2 тысячи долларов. В отчаянии она вынуждена была согласиться. Выкупить тогда тела троих погибших товарищей удалось с трудом – деньгами помогли неравнодушные люди из Москвы. Разумеется, далеко не все успевали собрать немалую сумму. Если же за погибшего некому было заплатить, «освободители» не хоронили тела — бульдозером сбрасывали в реку Северский Донец.

Мать ополченца с ужасом вспоминает, как пыталась отыскать сына – приходилось переворачивать тела других павших бойцов. Многие из них еще были живы и стонали; многие после зверств карателей были неузнаваемы. Единственным утешением стало то, что узнала погибшего сына сразу, в лицо.

Хоронили троих героев 20 июня 2014 г. практически всем городом и с тех пор вспоминают в Брянке каждый год на официальном уровне. К сожалению, с благодарностью к павшим пока относятся лишь на местах – ни один из троих местных героев еще не признан погибшим при участии в боевых действиях. Ведь они не были участниками известных сегодня военных формирований, а значит, по мнению армейского руководства, как-будто бы и не воевали.