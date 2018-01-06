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06.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Культура, Местная власть, Общество, Украина

В бывшей вотчине Гройсмана устроили выставку гигантских снопов


В Виннице в субботу в холле городского совета открылась выставка рождественских снопов (дидухов) «На счастье, на благосостояние, на урожай», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

«В холле городского совета представлена выставка дидухов «На счастье, на благосостояние, на урожай». Дидухи, которые здесь экспонируются, районы Винницкой области представили во время празднования 26-годовщины Дня Независимости Украины, после чего подарили их городу», — говорится в сообщении.

Выставка экспонируется бесплатно, ее экспонаты можно увидеть бесплатно до 14 января. Все экспонаты — авторские работы мастеров из разных районов области, всего — порядка 30 работ.

В воскресенье центральную площадь города — Площадь Независимости — украсит еще один огромный дидух. Его представляют громаде в ходе рождественского праздника, на котором будут выступать фольклорные коллективы.

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