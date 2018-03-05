05.03.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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В центре Донецка прогремел взрыв. Есть жертвы

В столице ДНР возле РСК «Олимпийский» взорвался автомобиль.Об этом сообщили донецкие журналисты телеканала «Юнион», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По предварительной версии, в легковом автомобиле взорвалась граната. Пострадали молодой парень и девушка, девушка погибла, водитель автомобиля находится в больнице. Очевидцы происшествия сообщают, что молодому мужчине ампутировали руку прямо на месте.

Напомним, в субботу в Ворошиловском районе Донецка прогремел мощный взрыв, вследствие которого был подорван легковой автомобиль.