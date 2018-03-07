07.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Донбасс, Криминал, Политические убийства, Преследования журналистов, Скандал, Украина

В центре Киева – марш нацистов в поддержку убийцы «сепарского журналиста»


Националисты из группировки С14 прошли сегодня по центру Киева маршем к консульству Италии. Боевики требовали от итальянской власти выпустить из тюрьмы своего соратника АТО-шника Виталия Маркива, которого обвиняют в убийстве на Донбассе фотожурналиста Андреа Рокелли в 2014-м году в Славянске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Националисты передали консулу письмо с требованием отпустить Маркива на свободу.

«Он уже почти год заключенный в Италии по подозрению в убийстве сепарского местного журналиста. Куча доказательств, что это не так. Но Россия активно покупает европейское правосудие и СМИ. Хотят показательно довести дело до Гааги. Марк не убивал», — говорится в заявлении группировки С14.

Маркив, с 2003-го года проживающий с семьей в Италии, в ноябре 2013-го года приехал на Украину, чтобы участвовать в государственном перевороте. Позже записался добровольцем на фронт и воевал в составе карательного батальона им. Кульчицкого.

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