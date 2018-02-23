23.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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В центре Киева, несмотря на запрет властей, ветераны отметили 23 февраля

В центре Киева, несмотря на запрет властей, ветераны отметили 100-летие создания Красной армии. Об этом «ПолитНавигатору» рассказал экс-депутат Верховной Рады Юрий Соломатин.

Акция проходила возле Вечного огня в парке Славы и собрала около 50 человек.

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«Наш советский народ-победитель, пришёл временно без опознавательных знаков в виде формы одежды, флагов или флажков, ленточек и значков, но с красными гвоздиками. Этот камуфляж нарушили три боевых женщины — с двумя плакатами, портретиком Сталина и двумя флажками Знамя Победы», — рассказал Соломатин.

Националисты собранию не препятствовали. Участники акции сделали групповое фото на память.