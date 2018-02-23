23.02.2018, Киев, Михаил Рябов
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В центре Киева, несмотря на запрет властей, ветераны отметили 23 февраля
В центре Киева, несмотря на запрет властей, ветераны отметили 100-летие создания Красной армии. Об этом «ПолитНавигатору» рассказал экс-депутат Верховной Рады Юрий Соломатин.
Акция проходила возле Вечного огня в парке Славы и собрала около 50 человек.
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«Наш советский народ-победитель, пришёл временно без опознавательных знаков в виде формы одежды, флагов или флажков, ленточек и значков, но с красными гвоздиками. Этот камуфляж нарушили три боевых женщины — с двумя плакатами, портретиком Сталина и двумя флажками Знамя Победы», — рассказал Соломатин.
Националисты собранию не препятствовали. Участники акции сделали групповое фото на память.
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22:28 23 февраляВ центре Киева, несмотря на запрет властей, ветераны отметили 23 февраля
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22:11 23 февраляВозмездие: Позиция ВСУ, откуда обстреляли «скорую помощь», уничтожена
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20:57 23 февраляНа Украине озвучили условие, при котором разрешат полякам копаться в могилах предков
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20:39 23 февраляУкраинский министр сообщил, что налоговая милиция в стране действует вне закона
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18:28 23 февраляСкандальные откровения посла ЕС: 10 тысяч украинцев погибли за соглашение об ассоциации
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14:02 23 февраляУ Порошенко грозят, что закон о «России-агрессоре» получит продолжение
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11:22 23 февраляВ Луганске увековечили память российских добровольцев
11:01 23 февраляВ зоне «АТО» ВСУ продолжают нести потери
10:56 23 февраляПока Украина покупает уголь у США, украинские шахтёры голодают
10:47 23 февраляМО ДНР поздравляет всех жителей республики с Днём защитника Отечества
21:58 23 февраляДепутат Верховной Рады: Крым вернём силой. Будет украинским или безлюдным
21:52 23 февраляБерезовец объявил воссоединение Крыма с Россией «спецоперацией США»
21:49 23 февраляХунтари хвастают, что устраивали первую энергоблокаду Крыма еще в 2014 году
17:59 23 февраляНаливайченко признал, что отдавал приказ на физическое уничтожение Аксенова и Константинова
16:04 23 февраляПашинский признался, что цвет украинского офицерства в Крыму перешел под знамена России и не хотел стрелять в народ
13:22 23 февраля«ПолитНавигатор» нашел крымчанина, который защищал Порошенко в 2014 году
12:50 23 февраляДепутат Госдумы: «Нужно было всё-таки ликвидировать государственность Украины»
12:24 23 февраляКуницын в шоке: Россия восстанавливает в Крыму всё угробленное при Украине
12:10 23 февраляКовтун появился на ТВ Крыма, чтобы обгадить 23 февраля
11:50 23 февраляКуницын сокрушается: В Крыму не прошёл сценарий «обещать, а вешать будем потом»
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22:11 23 февраляВозмездие: Позиция ВСУ, откуда обстреляли «скорую помощь», уничтожена
18:28 23 февраляСкандальные откровения посла ЕС: 10 тысяч украинцев погибли за соглашение об ассоциации
16:35 23 февраляВидео: снайпер ДНР наказал украинских артиллерийских корректировщиков и миномётчика
16:22 23 февраляНа украинском ТВ «срезали» Ислямова: меджлисовцам давали оружие, но те отказались ехать в «АТО»
15:45 23 февраляУкраинский волонтер рассказал, как на Донбассе ностальгируют по СССР
14:46 23 февраляУкраинский пропагандист прозрел: Донбасс не вернуть
14:26 23 февраляВСУ подорвали машину «скорой», перевозившую раненого бойца
14:02 23 февраляУ Порошенко грозят, что закон о «России-агрессоре» получит продолжение
12:50 23 февраляДепутат Госдумы: «Нужно было всё-таки ликвидировать государственность Украины»
11:32 23 февраляСурков поздравил защитников Донбасса с 23 февраля и предложил тост за Троцкого
11:22 23 февраляВ Луганске увековечили память российских добровольцев
10:56 23 февраляПока Украина покупает уголь у США, украинские шахтёры голодают
10:47 23 февраляМО ДНР поздравляет всех жителей республики с Днём защитника Отечества
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1:22 23 февраляС праздником, читатели «ПолитНавигатора»!
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14:54 22 февраляРоссия предупредила ОБСЕ: Порошенко переводит ситуацию в военную плоскость
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20:00 20 февраляВ ЛНР заявили, что расстрел «небесной сотни» будет расследован, когда посадят главарей майдана
0:02 24 февраляГермания готова пожертвовать интересами Украины
23:33 23 февраляФантасты нервно курят: СБУ отчиталась о срыве взрыва крейсера «Украина»
23:19 23 февраляВятрович. Канализаторский отчет
23:11 23 февраляВласть дала майданщикам взятку
22:57 23 февраляСБУ арестовала организатора антивоенного митинга в Мариуполе – ему шьют «содействие террористам»
22:53 23 февраляСША осознали, что Украина расколота и нужно защищать русский язык
22:49 23 февраляЦепочка замкнулась: СБУ потребовала запрета Россотрудничества на Украине
22:28 23 февраляВ центре Киева, несмотря на запрет властей, ветераны отметили 23 февраля
22:18 23 февраляНесостоятельность Украины стала фактом
22:11 23 февраляВозмездие: Позиция ВСУ, откуда обстреляли «скорую помощь», уничтожена
21:58 23 февраляДепутат Верховной Рады: Крым вернём силой. Будет украинским или безлюдным
21:52 23 февраляБерезовец объявил воссоединение Крыма с Россией «спецоперацией США»
21:49 23 февраляМуженко обещает ВСУ в этом году «Джавелины» и много-много танков
21:49 23 февраляХунтари хвастают, что устраивали первую энергоблокаду Крыма еще в 2014 году
21:25 23 февраляУкраина отказалась возврашать ЕС выделенные, но неосвоенные деньги на модернизщацию КПП
21:07 23 февраляВ НБУ выяснили, что «страна-агрессор» продолжает снабжать Украину деньгами
20:57 23 февраляНа Украине озвучили условие, при котором разрешат полякам копаться в могилах предков
20:46 23 февраляПорошенко хвалится: сотрудничество Украины с США выросло в четыре раза
20:39 23 февраляУкраинский министр сообщил, что налоговая милиция в стране действует вне закона
20:07 23 февраляВ Черниговской области от безнадеги повесился «герой АТО» с подорванной на войне психикой
19:47 23 февраляВ СБУ заявили об активизации «агентов Кремля» в УПЦ
19:32 23 февраляНа Украине обьявили в розыск 6 тысяч неплательщиков алиментов
19:21 23 февраляПарад Нацгвардии под красными знаменами с надписью «За нашу советскую Родину» вызвал истерику у бандеровцев
19:02 23 февраляПервый президент Украины оказался сыном «быдла» и «хамов»
18:54 23 февраляКравчук — полякам: не учите нас жить
18:38 23 февраляПосол ЕС в Киеве назвал «идиотами» тех, кто не видит реформ Порошенко
18:28 23 февраляСкандальные откровения посла ЕС: 10 тысяч украинцев погибли за соглашение об ассоциации
18:14 23 февраляЗа три года от украинского гражданства отказались 24 тысячи человек
17:59 23 февраляНаливайченко признал, что отдавал приказ на физическое уничтожение Аксенова и Константинова
17:36 23 февраляЮщенко призывает воевать с Россией по-честному
17:23 23 февраляРоссия виновата во всех конфликтах в Восточной Европе – Ющенко
17:11 23 февраляКравчук: рассказал, о чем ему говорят при встречах иностранцы
17:02 23 февраляУкраина никогда не была государством в полном смысле и сьедает себя сама – Кучма
16:35 23 февраляВидео: снайпер ДНР наказал украинских артиллерийских корректировщиков и миномётчика
16:22 23 февраляНа украинском ТВ «срезали» Ислямова: меджлисовцам давали оружие, но те отказались ехать в «АТО»
16:04 23 февраляПашинский признался, что цвет украинского офицерства в Крыму перешел под знамена России и не хотел стрелять в народ
15:45 23 февраляУкраинский волонтер рассказал, как на Донбассе ностальгируют по СССР
14:46 23 февраляУкраинский пропагандист прозрел: Донбасс не вернуть
14:26 23 февраляВСУ подорвали машину «скорой», перевозившую раненого бойца
14:15 23 февраляБойцы «Беркута» на Украине ждут момента и тайно отмечают 23 февраля
14:02 23 февраляУ Порошенко грозят, что закон о «России-агрессоре» получит продолжение
13:55 23 февраляОтмазки Геращенко: Обещанное европейское счастье не наступает по вине грантоедов
13:22 23 февраля«ПолитНавигатор» нашел крымчанина, который защищал Порошенко в 2014 году
13:10 23 февраляПредставитель Ватикана: Украинская власть пришла на крови, ведёт войну ради обогащения
12:24 23 февраляКуницын в шоке: Россия восстанавливает в Крыму всё угробленное при Украине
12:10 23 февраляКовтун появился на ТВ Крыма, чтобы обгадить 23 февраля
11:50 23 февраляКуницын сокрушается: В Крыму не прошёл сценарий «обещать, а вешать будем потом»
11:39 23 февраляГордон призвал Запад наклонить киевский режим
11:01 23 февраляВ зоне «АТО» ВСУ продолжают нести потери
10:56 23 февраляПока Украина покупает уголь у США, украинские шахтёры голодают
10:34 23 февраляГордон в ужасе: Очень много киевлян ждут Путина
10:20 23 февраляПридется воевать с Россией — бежавший из Донецка журналист
9:57 23 февраляСтало известно, как командование ВСУ использует боевиков Яроша
9:44 23 февраляЗападные дипломаты уже не скрывают отвращения к Украине
9:17 23 февраляЕврокомиссия шокирована беспрецедентной наглостью Украины
23:33 23 февраляФантасты нервно курят: СБУ отчиталась о срыве взрыва крейсера «Украина»
22:49 23 февраляЦепочка замкнулась: СБУ потребовала запрета Россотрудничества на Украине
21:58 23 февраляДепутат Верховной Рады: Крым вернём силой. Будет украинским или безлюдным
21:52 23 февраляБерезовец объявил воссоединение Крыма с Россией «спецоперацией США»
21:49 23 февраляХунтари хвастают, что устраивали первую энергоблокаду Крыма еще в 2014 году
21:07 23 февраляВ НБУ выяснили, что «страна-агрессор» продолжает снабжать Украину деньгами
19:47 23 февраляВ СБУ заявили об активизации «агентов Кремля» в УПЦ
17:36 23 февраляЮщенко призывает воевать с Россией по-честному
17:23 23 февраляРоссия виновата во всех конфликтах в Восточной Европе – Ющенко
16:04 23 февраляПашинский признался, что цвет украинского офицерства в Крыму перешел под знамена России и не хотел стрелять в народ
13:22 23 февраля«ПолитНавигатор» нашел крымчанина, который защищал Порошенко в 2014 году
13:02 23 февраляРусский политолог побил польского русофоба
12:24 23 февраляКуницын в шоке: Россия восстанавливает в Крыму всё угробленное при Украине
12:10 23 февраляКовтун появился на ТВ Крыма, чтобы обгадить 23 февраля
11:50 23 февраляКуницын сокрушается: В Крыму не прошёл сценарий «обещать, а вешать будем потом»
11:32 23 февраляСурков поздравил защитников Донбасса с 23 февраля и предложил тост за Троцкого
1:22 23 февраляС праздником, читатели «ПолитНавигатора»!
0:07 23 февраляАд на границе Крыма и Украины: Свидетельства из Киева
22:29 22 февраляКазарин сокрушается, что воссоединение Крыма с Россией удалось бескровно
18:23 22 февраляВласти Москвы согласны увековечить память Немцова доской
17:01 22 февраляВ эфире НТВ русские подрались с украинцами из-за немца
14:54 22 февраляРоссия предупредила ОБСЕ: Порошенко переводит ситуацию в военную плоскость
14:11 22 февраляБелик: Русскую весну сделал весь российский народ
13:53 22 февраляОппонеты Путина сражаются за статистическую погрешность
13:22 22 февраляРоссийская армия под Ужгородом — сценарий от Сатановского
13:03 22 февраляВ Москве хотят вернуть украинских заробитчан из Польши в Россию
12:57 22 февраля«Украина готовила Крыму куда худшие перспективы, чем Одессе и Харькову»
11:40 22 февраляВ Севастополе пройдет встреча с известным политологом-американистом Андраником Миграняном
23:20 21 февраляВыборы в Молдавии. Возможен ли нацистский переворот, как на Украине?
22:13 21 февраляКруговая порука: У Порошенко выгораживают Турчинова за сдачу Крыма
21:21 21 февраляВ Госдуме назвали Порошенко не очень трезвой говорящей собакой
20:18 21 февраляГосдума ратифицировала соглашение со страной, выступающей против Донбасса
19:58 21 февраляРодственники осужденных в России украинцев требовали под АП свою Геращенко
19:19 21 февраляЛавров: Украинские власти поощряют нацистов
18:47 21 февраляУкраинский киноактер: все беды — от России, а украинцы даже врагов называют ласково
17:51 21 февраляПорошенко, изгнанный пинками из Крыма, представил себя героем
13:22 21 февраляАбсолютная двуличность! – на украинском ТВ костерят Европу
11:30 21 февраляКрымский спикер: Украина – кровавое зазеркалье
9:15 21 февраляМы не воюем с Россией — главный военный прокурор Украины
23:40 20 февраляИ тут Путин постарался: Огрызко пояснил нелюбовь немцев к США кознями России
20:27 20 февраляНовый фильм ужасов. Скоро на всех телеканалах Украины
20:02 20 февраляМихаил Погребинский: Украина закрыла последний шанс на компромисс
19:50 20 февраля«Дыр-дыр-дыр, мы за мир»: Порошенко подписал закон, объявляющий Россию «агрессором»
19:30 20 февраляСобчак пригрозила Путину очередным гей-скандалом
15:50 20 февраляВ России опровергли срыв поставок новых фрегатов на Черноморский флот
15:45 20 февраляВ Киеве осознали, что Россия будет бороться за Крым до последнего
15:39 20 февраляКиевские эксперты пугают украинцев тактическим ядерным оружием в Крыму
14:37 20 февраля«ЧВК Вагнера» в Сирии как фальшивка укротроллей
14:07 20 февраляЭксперт: Оккупирован не Крым, а Украина
13:57 20 февраляКрымский политолог – жителям Украины: Мужайтесь, придёт время – и вас освободят!
13:38 20 февраляВиртуальный офис Порошенко в Крыму нагнетает истерию: Останется лишь один — Украина, либо Россия
13:10 20 февраляРоссияне продолжают надеяться на восстановление отношений с Украиной
12:57 20 февраляМИД Украины сел в лужу с новым заявлением по Крыму
12:41 20 февраля«Укропы» начали новый шабаш возле «Россотрудничества» в Киеве
12:25 20 февраляКиевские «ястребы» признали невозможность военной операции против Крыма
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