23.02.2018, Киев, Михаил Рябов
  2 519 просмотров
Киев, Общество, Украина

В центре Киева, несмотря на запрет властей, ветераны отметили 23 февраля


В центре Киева, несмотря на запрет властей, ветераны отметили 100-летие создания Красной армии. Об этом «ПолитНавигатору» рассказал экс-депутат Верховной Рады Юрий Соломатин.

Акция проходила возле Вечного огня в парке Славы и собрала около 50 человек.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Наш советский народ-победитель, пришёл временно без опознавательных знаков в виде формы одежды, флагов или флажков, ленточек и значков, но с красными гвоздиками. Этот камуфляж нарушили три боевых  женщины — с двумя плакатами, портретиком Сталина и  двумя флажками Знамя Победы», — рассказал Соломатин.

Националисты собранию не препятствовали. Участники акции сделали групповое фото на память.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть