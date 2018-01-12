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12.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Криминал, Общество, Происшествия, Украина

В Черкассах пьяный молодчик зарезал женщину-таксиста и выбросил труп в посадку


В пятницу, 12 января, в лесополосе Черкасс полиция нашла убитой женщину, которая работала водителем такси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook. 

Об исчезновении женщины сообщила её дочь, которая потеряла связь с мамой в ночь на 8 января.

Полиция нашла автомобиль женщины и задержала подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 20-летний мужчина, который признался в содеянном.

В состоянии алкогольного опьянения он зарезал женщину ножом, пишет Аброськин.

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