04.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Чернигове нашлись украденные бюсты Пушкина и Коцюбинского

Похищенные в Чернигове накануне нового года бюсты украинского писателя Михаила Коцюбинского и российского поэта Александра Пушкина нашли в тайнике, оба бюста целые.

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Об этом сообщил начальник Черниговского горотдела полиции Владимир Реберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

«Памятники нашла полиция, они целые. В деле по бюсту Пушкина открыто уголовное производство по статье «кража». По бюсту Коцюбинского статьи две — «кража» и «надругательство над могилой». Расследование краж памятников находится на контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Черниговской области», — заявил полицейский начальник.



Как отметил начальник Нацполиции в Черниговской области Эдуард Алехин, чтобы аналогичные ситуации в Чернигове больше не повторялись, городские власти должны провести комплексную работу и создать качественную систему охраны культурных памятников — надлежащее освещение, камеры видеонаблюдения, дежурство муниципальной стражи, оборудование средствами технической защиты. Только после этого полиция передаст памятники городу.

Следственные действия по установлению причастных к преступлениям продолжаются.

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», в ночь на 18 декабря на Болдиных горах в Чернигове был украден бюст украинского писателя Михаила Коцюбинского, а утром 31 декабря стало известно, что с Вала исчез бюст российского классика Александра Пушкина.