23.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, СМИ, Украина

В Черниговской области от безнадеги повесился «герой АТО» с подорванной на войне психикой


20 февраля около 16 часов в собственном сарае нашли повешенным 36-летнего участника «АТО» Владимира Карпенко из Голубичей Репкинского района Черниговской обла ти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает местное издание «Гарт».

«Владимира призвали на службу два года назад. В 2017-м он вернулся в родное село. Жил с мамой и братом, отец недавно умер. Говорят, после АТО его психика была подорвана, у него была депрессия. Намерение покончить жизнь самоубийством высказывал и раньше», — говорится в публикации.

Официальная статистика свидетельствует: с начала войны в «зоне АТО» еженедельно 2-3 военных совершают самоубийство. Такие данные озвучил 20 февраля главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Мировая статистика говорит, что до 80% бойцов имеют те или иные признаки посттравматического синдрома, который проявляется в жестокости, агрессивности и невосприятии мирной жизни», — заявил Матиос.

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