29.01.2018, Киев, Игорь Петров

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В Давосе оглушительно лопнул пиар-пузырь Порошенко

Киевская власть убеждала общество, что в Давосе состоится важная встреча президентов Украины и США, но в итоге Трамп не стал встречаться с Порошенко.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил кандидат политических наук Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент поехал на Давос не просто так. В прошлом году он пропустил Давос, обиделся на Пинчука за публикацию в «Нью-Йорк Таймс». В этом году он поехал, понимая, что это – последний предвыборный Давос. Не факт, что в следующем году он сможет поехать в Давос – это будет разгар избирательной кампании. Поэтому во многом Порошенко для себя рассчитывал от Давоса получить мыльные пузыри пиара. Не просто так Банковая надула этот мыльный пузырь встречи с Трампом. Он уже обрастал подробностями – это не просто встреча, это будет чуть ли не официальный визит, с часовыми разговорами.

Банковая сама надула этот мыльный пузырь, который в итоге громко лопнул. Это в очередной раз подтвердило близорукость Банковой в отношении Трампа. Наверное, лучше было бы не надувать такой пузырь. Очевидно что встреча с Трампом с самого начала задумывалась как пиар-встреча. Трамп считает что не его дело – коммуницировать с Украиной. Волкер пусть этим занимается. Трамп себя видит переговорщиком по другим, более глобальным вопросам», — отметил политолог.