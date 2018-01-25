В Давосе признали, что антироссийские санкции лишь усилили российскую экономику

25.01.2018, Москва, Олег Кравцов

Введенные Западом против Российской Федерации санкции, как показала практика, на многие отрасли возымели лишь краткосрочное влияние.

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В свою очередь глава минкомсвязи Николай Никифоров сказал, что санкции лишь усиливают уверенность российских разработчиков в том, что они востребованы.

«Уже благодаря первым попыткам санкционных проявлений наша IT-индустрия получила внутренний заказ на миллиарды рублей, и не только со стороны госзаказчиков», — заявил Никифоров.

По его словам, на внутреннем рынке пока нет таких компаний-гигантов, как Microsoft, но есть базовый набор программного обеспечения, и таких продуктов в реестре уже около четырех тысяч.

«Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной вещью на свете, — отметил на форуме вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. — Это ничтожный вопрос, и мы не должны тратить столько времени на это. Мы просто должны работать более эффективно и работать лучше, вместо того, чтобы обсуждать санкции».

А вот министр энергетики РФ Александр Новак обратил внимание, что из-за санкций произошла ротация инвесторов. Если до 2014 года доля иностранных инвесторов в добыче нефти в России составляла 20-25 процентов, то сейчас с учетом привлечения новых партнеров, в том числе из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, — 31 процент.