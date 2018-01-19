|142 просмотров
В Давосе у Порошенко будет важная встреча с главой МВФ
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард планирует провести встречу с президентом Украины Петром Порошенко во время Всемирного экономического форума в Давосе, который должен состояться 23-26 января.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом заявил пресс-секретарь МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Лагард и Порошенко планируют встретиться в Давосе, как они уже делали раньше во время предыдущих встреч в Давосе», — отметил он.
Райс предположил, что стороны обсудят «последние события и перспективы реформ в Украине».
Также, по словам Райса, в МВФ ожидают, что законопроект о Высшем антикоррупционном суде будет доработан между чтениями в украинском парламенте.
«Письмо, которое мы направили власти, выражает обеспокоенность по поводу несоответствия некоторых положений законопроекта обязательствам Украины в рамках программы (EFF — Ред.) и рекомендациям Венецианской комиссии. Мы надеемся, что власть примет во внимание позицию МВФ и законопроект будет доработан между чтениями в парламенте», — отметил он.
Пресс-секретарь фонда напомнил, что создание Антикоррупционного суда является одним из ключевых требований программы сотрудничества между Украиной и МВФ.
Кроме этого, Райс отметил необходимость доработки принятой пенсионной реформы в Украине, поскольку в принятом законе есть «определенные недостатки».
«Законодательство о пенсионной реформе содержит ряд важных положений, которые необходимы для модернизации пенсионной системы. Вместе с тем, присутствуют определенные недостатки, которые нивелируют предполагаемое (законодательством) стимулирование граждан, которые проработали более длительный срок и сделали большие взносы в пенсионную систему», — заявил Райс.
«Это делает пенсионную систему неустойчивой, и мы считаем, что нужна определенная работа по устранению этих недостатков», — подчеркнули в МВФ.
Метки: Кристин Лагард, Лавос, МВФ, Порошенко
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.