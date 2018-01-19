19.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Давосе у Порошенко будет важная встреча с главой МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард планирует провести встречу с президентом Украины Петром Порошенко во время Всемирного экономического форума в Давосе, который должен состояться 23-26 января.

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Об этом заявил пресс-секретарь МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лагард и Порошенко планируют встретиться в Давосе, как они уже делали раньше во время предыдущих встреч в Давосе», — отметил он.

Райс предположил, что стороны обсудят «последние события и перспективы реформ в Украине».

Также, по словам Райса, в МВФ ожидают, что законопроект о Высшем антикоррупционном суде будет доработан между чтениями в украинском парламенте.

«Письмо, которое мы направили власти, выражает обеспокоенность по поводу несоответствия некоторых положений законопроекта обязательствам Украины в рамках программы (EFF — Ред.) и рекомендациям Венецианской комиссии. Мы надеемся, что власть примет во внимание позицию МВФ и законопроект будет доработан между чтениями в парламенте», — отметил он.

Пресс-секретарь фонда напомнил, что создание Антикоррупционного суда является одним из ключевых требований программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

Кроме этого, Райс отметил необходимость доработки принятой пенсионной реформы в Украине, поскольку в принятом законе есть «определенные недостатки».

«Законодательство о пенсионной реформе содержит ряд важных положений, которые необходимы для модернизации пенсионной системы. Вместе с тем, присутствуют определенные недостатки, которые нивелируют предполагаемое (законодательством) стимулирование граждан, которые проработали более длительный срок и сделали большие взносы в пенсионную систему», — заявил Райс.

«Это делает пенсионную систему неустойчивой, и мы считаем, что нужна определенная работа по устранению этих недостатков», — подчеркнули в МВФ.