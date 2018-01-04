04.01.2018, Днепропетровск, Владимир Гладков

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В день рассмотрения «дела Плотницкого» днепропетровский судья неожиданно ушёл на больничный

В день рассмотрения заочного уголовного дела в отношении экс-главы ЛНР Игоря Плотницкого судья Красногвардейского суда Днепропетровска внезапно ушёл на больничный.

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Об этом на своей странице в социальной сети «Facebook» сообщила активистка националистической партии «Укроп» Наталья Балахнина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«При этом предупреждать адвокатов и потерпевших по делу никто и не собирался. Помощника судьи на месте нет. Остальные сотрудники дали информацию, что из-за болезни судьи заседание не состоится», – пишет Гуреева.

Как сообщается, дату, на которую перенесли слушание, работники суда не сообщили, контактных телефонов не предоставили, ссылаясь на то, что данная информация является сугубо конфиденциальной.

Отметим, что в этот день судом также планировалось рассмотреть дела замкомандира батальона «Заря» Андрея Патрушева и командира батальона «Витязь» Александра Гуреева.