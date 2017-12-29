 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
29.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Днепропетровск, Медицина, Общество, Происшествия, Украина

В Днепропетровск доставили раненых боевиков «АТО» с оторванной кистью и сквозным ранением головы


В днепропетровскую в больницу имени Мечникова, из зоны боевых действий на Донбассе доставили трех украинских военных в критическом состоянии.

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Об этом на своей странице в Facebook написал главный врач этого медицинского учреждения Сергей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ночью снова поступило в Мечникова трое бойцов. 19, 23, 27 лет. У Олега тяжелая открытая травма мозга с кровоизлиянием, перелом свода и основания черепа. У Ильи обломки повредили шею, гортань, лицо, правый глаз, оторвали левую кисть. Александр получил сквозное пулевое ранение головы. Степень поражения головного мозга критическая. После декомпрессионной трепанации он находится в коме на аппаратном дыхании. Состояние удалось стабилизировать», — написал Рыженко.

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