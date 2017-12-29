29.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

3 330 просмотров

В Днепропетровск доставили раненых боевиков «АТО» с оторванной кистью и сквозным ранением головы

В днепропетровскую в больницу имени Мечникова, из зоны боевых действий на Донбассе доставили трех украинских военных в критическом состоянии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом на своей странице в Facebook написал главный врач этого медицинского учреждения Сергей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ночью снова поступило в Мечникова трое бойцов. 19, 23, 27 лет. У Олега тяжелая открытая травма мозга с кровоизлиянием, перелом свода и основания черепа. У Ильи обломки повредили шею, гортань, лицо, правый глаз, оторвали левую кисть. Александр получил сквозное пулевое ранение головы. Степень поражения головного мозга критическая. После декомпрессионной трепанации он находится в коме на аппаратном дыхании. Состояние удалось стабилизировать», — написал Рыженко.