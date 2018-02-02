02.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Tехнологии, Днепропетровск, Наука, Общество, Украина

В Днепропетровске сделали суборбитальную ракету для запуска британских наноспутников


Британская компания Skyrora, научно-исследовательский центр которой расположен в украинском городе Днепрлпетровск, в первом квартале 2018 года проведет испытания двигателя RP-1 суборбитальной ракеты Skyrora 1, а в четвертом — тестовый запуск носителя, в пятницу, 2 февраля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает сообщает SpaceNews.

По словам менеджера по развитию бизнеса Даниеля Смита, компоненты суборбитального носителя уже распечатаны на 3D-принтере.

«Сейчас все идет очень быстро. Мы уже распечатали на 3D-принтере различные компоненты нашего суборбитального носителя и обсуждаем его тестирование. Мы ожидаем существенный рост нашей британской команды в первом квартале, особенно с производственной стороны бизнеса», — сказал он.

Старт британско-украинского носителя, предназначенного для запуска наноспутников, произойдет с площадки, расположенной в Шотландии.

Согласно плану, тяга Skyrora 1 на уровне моря составит 30 килоньютонов. Двигатель носителя работает на керосине и перекиси водорода.

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